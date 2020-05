Rosalía s'envolta de nens a 'TKN', el nou tema amb Travis Scott

Rosalía i Travis Scott han fet públic aquest dijous TKN, la nova cançó i videoclip que han elaborat conjuntament i que parla de com la confiança real només es guanya amb el silenci. Els dos músics canten en castellà i en anglès en un videoclip on els nens tenen un protagonisme especial: ballen, corren, juguen i fins i tot Rosalía passeja un nadó en braços.

"Travis Scott és un artista a qui he admirat molt des del principi de la seva carrera. No em puc imaginar ningú millor amb qui col·laborar per a aquesta cançó", ha dit Rosalía, que ja va treballar amb Scott al remix de The highest room. "Sento que ara és el moment de llançar aquest tema, després de tants mesos tancats a casa i trobant a faltar la llibertat i estar en comunió amb els nostres", ha subratllat Rosalía, que és a Miami des del principi del confinament i la pandèmia del coronavirus. "Espero que TKN us encomani energia, us faci ballar i us doni força si passeu moments difícils", ha afegit la cantant.

TKN és la tercera cançó que Rosalía llança aquest any. La primera va ser Juro que, que va aparèixer tres dies abans d'actuar als Grammy, i la segona, Dolerme, va arribar durant el confinament. Aquesta última és un tema pop que parla dels canvis que es fan per acontentar la parella i el poc compromís de l'altre.