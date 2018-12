Rosalía, nominada als premis BBC Sound of 2019

La cantant Rosalía ha sigut nominada als BBC Sound of 2019, els premis que atorga la cadena de televisió britànica a un artista amb una carrera en ascens. L'artista de Sant Esteve Sesrovires és la primera espanyola en rebre una nominació als guardons, que premiaran el creador del so més prometedor i que serà tendència l'any vinent. Rosalía ha sigut seleccionada per haver-se erigit com "una estrella catalana que ha revolucionat el flamenc", diu la cadena.

La cantant competirà amb Grace Carter, Flohio, Dermot Kennedy, King Princess, Mahalia, Ella Mai, Octavian, Sea Girls i Slowthai. Els guardons s'entregaran l'11 de gener. En edicions anteriors han premiat artistes com Adele, Sam Smith, Years & Years i Sigrid. Rosalía, que va publicar al novembre el seu segon disc, 'El mal querer', va ser una de les vencedores de l'última edició dels premis Latin Grammy, on va guanyar el reconeixement a millor cançó alternativa i a millor fusió urbana per 'Malamente'.