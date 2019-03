Rosalía: "El 'reggaeton' i els ritmes llatins són el nou pop"

Un dia després del llançament del senzill 'Con altura', que ja acumula gairebé tres milions de reproduccions a YouTube, Rosalía arrenca aquest divendres la gira internacional del disc 'El mal querer' a Buenos Aires, al festival Lollapalooza. "L'espectacle és diferent del que vaig ensenyar a Espanya. Les coreografies i els visuals són nous, i avui mateix s'hi podran escoltar cançons inèdites. Mai havia afrontat un esforç tan dur", ha explicat la cantant aquest divendres en roda de premsa a Buenos Aires.

Coneixent l'estil peculiar que segueix Rosalía, i després de l'aposta per un tema de 'reggaeton' clàssic, l'artista ha deixat clar que no té por d'experimentar: "No penso que hi hagi una música millor que una altra –diu–. El 'reggaeton' està estigmatitzat per la seva tradició, però avui en dia no té cap sentit. El 'reggaeton' i els ritmes llatins són el nou pop", subratlla.

Per a ella és important conèixer els fonaments de la música i els seus predecessors, "però no hi ha res tan sagrat que no es pugui transgredir si ho fas amb respecte i amor". Malgrat això, té clar que no es pot enganyar el públic: "Quan un artista és genuí, la gent ho nota. Saben si està a sobre de cada detall de la proposta o si hi és i prou".

Del flamenc i el 'trap' al 'reggaeton'

El nou tema és un homenatge al 'reggaeton' més clàssic. "Rebuscant per internet vaig trobar un 'sample' dominicà que deia «con altura » i em va al·lucinar. En Frank Dukes (productor) en va afegir un altre i El Guincho hi va posar la percussió", explica. I en menys de cinc minuts en va escriure el ganxo. Un procés aparentment senzill, comú en les produccions de gèneres urbans. "Vaig passar la cançó a en J Balvin per WhatsApp i li va encantar. En menys de 24 hores ja m'havia enviat la seva part de la lletra", comenta Rosalía.

El disc 'El mal querer' va portar diversos anys de feina i va ser el seu projecte final de carrera. Des de llavors, molts fans estan a l'espera de saber si n'hi haurà aviat un de nou i si necessitarà el mateix temps per gestar-lo. "De moment estic fent cançons. Després ja veuré quina forma els dono", comenta l'artista de Sant Esteve Sesrovires, que ara prefereix concentrar-se en la gira.

Rosalía no ha pogut evitar topar amb el rumor que va córrer per la xarxa sobre el seu caixet que va aixecar fa uns dies l'alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que va tuitejar que la cantant demanava 500.000 euros per actuar-hi. "El vaig desmentir per Twitter, però la gent ha de ser conscient que és un espectacle amb una gran infraestructura, tant d'equip com de material, i és difícil de dur a terme –diu–. Tant de bo pogués pagar-li al meu equip aquestes xifres", conclou. Després de girar pels Estats Units i l'Amèrica Llatina, Rosalía tornarà a Barcelona per actuar al Primavera Sound l'1 de juny.