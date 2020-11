Rosalía, versionada per EJ Marais

Dolerme ja té videoclip, però no és exactament un videoclip de la cançó de Rosalía, sinó de la versió, o més aviat desconstrucció, que n'ha fet EJ Marais. El músic nascut a Brighton i resident a Barcelona ha agafat la balada que Rosalía va fer durant la primavera confinada i l'ha convertit en una altra cosa amb la col·laboració del grup de techno-rumba Habla de Mí en Presente.

Per al videoclip, el mateix Marais i Max Grosse Maejench (d'Habla de Mí en Presente) prenen com a referència l'aquarel·la que l'artista porto-riqueny Jonny Negron va fer per a Rosalía. La posada en escena és la mateixa, però amb uns altres protagonistes.

Dolerme (don't hurt me) és la primera cançó en castellà d'EJ Marais, que fa unes setmanes va publicar l'àlbum Cuts amb el segell La Castanya.