Woody Allen podria rodar una nova pel·lícula a Barcelona

El soci fundador de Mediapro, Jaume Roures, ha detallat que Woody Allen podria rodar a Barcelona aviat. En una entrevista aquest dilluns al matí a RAC1, Roures ha explicat que es reunirà amb el reconegut director nord-americà la setmana que ve a Nova York i que espera poder acordar-hi la producció d'una pel·lícula per a l'any que ve. De fet, segons ha explicat, Allen "està escrivint una altra cosa", però "ja té un esquema de la pel·lícula que vol fer".

Roures ha negat que Allen no hagi estrenat cinta aquest any per manca de finançament i ha assegurat que "és una exageració o un rumor que s'amplifica perquè tothom el reprodueix sense preguntar". De fet, el soci fundador de Mediapro ha afirmat que la cinta que vol fer amb el cineasta "es podria haver pogut tancar per a aquest any si ell hagués volgut".