La Royal Shakespeare Company mantindrà tancats dos teatres per la crisi del coronavirus

La Royal Shakespeare Company (RSC), la companyia britànica dedicada a la preservació del llegat del dramaturg anglès, tancarà dos dels seus teatres fins al 2022 i es planteja retallar 158 llocs de treball a causa del covid-19. Segons informa l'agència Efe, la companyia de teatre està aturada des de l'inici de la pandèmia i s'enfronta a una situació financera complicada. La RSC té tres sales al municipi anglès de Stratford-upon-Avon, on va néixer Shakespeare, i una plantilla de mil treballadors. Davant la crisi provocada per la pandèmia, ha decidit que només n'obrirà una, el Royal Shakespeare Theatre, i que mantindrà tancades les altres dues sales, The Swan i The Other Place, fins al 2022.

Segons ha dit la companyia en un comunicat, aquesta mesura pot suposar l'acomiadament de fins al 17% de la seva plantilla. La RSC confia poder reduir el nombre d'acomiadaments a 90 a través de reubicacions dins la pròpia empresa i amb baixes voluntàries. La directora de l'organització lamenta la decisió però afirma que són "optimistes i que el teatre en viu tornarà a les nostres comunitats". D'altra banda, la companyia també treballa per recuperar el musical Matilda al West End "quan sigui econòmicament viable".

La Royal Shakespeare Company va inaugurar el festival Temporada Alta l'any passat amb Mesura per mesura. La companyia, que habitualment fa gira pel Regne Unit, es caracteritza per representar les obres de Shakespeare sense modificar-les i amb vestits i escenografia d'època. Un altre teatre que està en perill de tancar definitivament és el Shakespeare Globe Theatre de Londres. Al maig els responsables de la sala van fer una crida al públic i al govern britànic perquè els ajudessin a superar la crisi del coronavirus.