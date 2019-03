Rusó Sala estrena el videoclip de 'Clar de bosc'

La veu i la guitarra de Rusó Sala s'obren pas entre les percussions d'Aleix Tobies i les cordes de la dilruba índia de Miriam Encinas. I així sona 'Clar de bosc', la cançó que obre 'Desirem', el disc nou de la cantautora empordanesa. També és la peça triada per al videoclip que ha dirigit Marc Barceló, les imatges del qual ajuden a reforçar l'impacte d'una cançó amarada d'aromes tradicionals i alhora d'arranjaments transgressors.

'Desirem', publicat pel segell Microscopi, és un projecte a trio, amb Tobias i Encinas aportant el seu mestratge a les cançons de Rusó Sala, que busca els límits de la cançó d’autor abordant temàtiques sobre el desig i les seves contradiccions. L'estrena del disc serà el 22 de març a la sala Luz de Gas de Barcelona dins del Festival BarnaSants.

En aquest àlbum hi trobem majoritàriament cançons de collita pròpia que s’intercalen amb textos musicats del llibre 'Amic e Amat' de Ramon Llull: 'Il·luminà amor', una adaptació d’una melodia àrab andalusí algeriana, i 'Desirà l’amic', composta per la Rusó. També hi ha versions com ara una de la cançó sefardita 'Morenika' i una altra de 'Na Maria', en què el canadenc Seán Dagher musica un text amorós de la trobadora occitana Bieris de Roman dedicat a una altra dona.