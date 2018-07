Ruta per les botigues dels museus: un altre souvenir és possible

Els productes artesans són habituals en museus del territori -alguns de relacionats amb oficis, com l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el Museu del Suro, el Museu de la Pell i el Museu de la Vida Rural-, i ara l’artesania arriba a la ciutat. Turisme de Barcelona ha organitzat una ruta per les botigues de quatre museus per posar en valor els productes artesans que s’hi venen: la Casa de les Punxes, el Museu Egipci de Barcelona, el Macba i la Fundació Joan Miró. La ruta inclou una degustació a l’Oleoteca La Chinata Barcelona i finalitza al Poble Espanyol, on es pot veure com treballen una vintena d’artesans de diferents disciplines.

“Les botigues dels museus són les botigues oblidades, perquè la gent té molt present que els museus són una font de cultura i d’activitat però no recorda les botigues, que fan propostes interessants”, afirma Montse Arnau, directora del programa Shopping de Turisme de Barcelona. “En aquestes botigues pots trobar-hi productes artesans que estan relacionats amb la temàtica del museu i que no trobes enlloc més, i això és un gran valor”, explica Arnau. “La botiga d’un museu és, o hauria de ser, una extensió del museu”, afirma Antoni Laporte, el director de la consultora Artimetría i un dels autors de Manual de tienda de museo (Trea). “Les botigues dels museus funcionen molt bé quan són un complement i tenen un vincle amb el que proposa el museu”, subratlla.

Per a Montse Arnau, la ruta per les botigues dels museus suposa “una oportunitat per descobrir els museus des d’una altra perspectiva”. Els usuaris de la ruta trobaran alguns productes destacats en cadascun dels centres: records exclusius inspirats en l’edifici a la Casa de les Punxes; joies inspirades en el món egipci i en Barcelona al Museu Egipici; joies, accessoris, objectes infantils i jocs didàctics a la Fundació Joan Miró, i al Macba motxilles i objectes per al dia a dia. “Afortunadament la majoria dels nostres grans museus tenen una relació molt directa amb la ciutat i busquen articles especials i singulars”, explica Arnau.

Les botigues dels museus són també una font d’ingressos, sobretot si les gestionen directament la institució i no són una concessió. En aquest sentit, segons dades de Turisme de Barcelona, un 70% dels visitants resideixen a l’estranger. El recursos que poden generar, segons Laporte, depenen del “volum de visitants” i del “percentatge de turistes”. I sobretot formen part de la carta de serveis dels centres. “Un equipament cultural i turístic ha de tenir en compte les activitats que el visitant vol fer o està interessat a fer. El públic no només vol visitar i tenir una experiència estètica, de coneixement, social o emocional, sinó que també està interessat a comprar, seure i relacionar-se, i menjar, si és que l’oferta del museu és prou extensa”, diu Laporte.

Relació íntima amb els objectes

A més, els visitants tenen una relació íntima amb els objectes. “Com que l’experiència del museu és intangible -explica el director d’Artimetría-, la botiga permet tangibilitzar l’experiència, en el sentit que el visitant s’emporta un objecte que antigament s’havia anomenat souvenir, però ara crec que es tracta més d’adquirir alguna cosa que es vinculi amb la seva identitat: aquell objecte formarà part del seu entorn i del que vol transmetre a les persones que el visiten”.

En el cas de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la presència d’artesania a la botiga serveix per estimular l’economia local, i a Barcelona la joieria és un producte artesà amb una forta presència. En aquest sentit, l’oferta de joies de la botiga de la Fundació Joan Miró té una trajectòria molt consolidada: “En artesania treballem tant amb producte genèric que ens pot proposar un artesà com amb producte que pugui fer expressament per a nosaltres”, explica Imma Alavedra, la responsable de la botiga de la Miró.

Un exemple de producte genèric són precisament les joies contemporànies, un 80% de les quals estan realitzades per joiers barcelonins i catalans; pel que fa als personalitzats, Alavedra recorda les espelmes que van encarregar amb motiu de l’exposició Beehave.Òscar Pérez i Marta Pastor, l’ànima del projecte de joieria Fauna y Flora, han sigut seleccionats fa poc per a les botigues de la Fundació Joan Miró i dos establiments gestionats per Laie: el del CCCB i el del CosmoCaixa: “La selecció de joieria i orfebreria que fan, sobretot la Fundació Joan Miró, és molt acurada, et posiciona com a marca i és un segell de qualitat”, afirma Òscar Pérez.

Mentre que Fauna y Flora representen una nova generació d’artesans, el taller de Ceràmica Sot, conegut per nombroses restauracions d’edificis modernistes, com el Parc Güell i l’Hospital de Sant Pau, són uns veterans de fer records artesans de Barcelona. Facturen al voltant de mig milió d’euros l’any, un 60% del qual correspon als records artesans i el regals d’empresa personalitzats: “Vam ser els primers a fer una reproducció del drac del Parc Güell però quan va aparèixer la reproducció de plàstic, produïda massivament, es van replegar a botigues com les de La Pedrera, el Parc Güell i la Sagrada Família”, explica Manel Diestre, fundador del taller juntament amb Joaquín Toribio i Jordi Salvador.

Com en el cas de la Miró, les botigues on venen els seus productes són un estímul per fer nous productes: “Col·laborem constantment amb la direcció de la botiga. Com que som fabricants podem fer productes nous, portar-los a la botiga i provar si funciona. Per part de la botiga, proveïdors com nosaltres representem professionals responsables i que treballen a un preu ajustat”, conclou Diestre.