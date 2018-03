La SGAE ofereix 1.445 entrades a preu de drets d'autor

"Els autors de la SGAE et paguem el 90% de l'entrada i tu pagues els drets d'autor, el 10%". Així anuncia la SGAE la seva última campanya d'arts escèniques, que tindrà lloc del 15 al 25 de març amb la intenció de fer pedagogia sobre les condicions econòmiques de la dramatúrgia. L'entitat ha seleccionat 11 obres de teatre a 10 espais escènics de Barcelona i Tarragona que protagonitzaran el Dia de l'autor SGAE. Els 23 dramaturgs són socis de l'entitat i han escrit obres originals, no adaptacions.

"Volem que els nostres socis tinguin una presència més activa a les programacions de teatres de Barcelona i de Catalunya. També volem donar un cop de mà als teatres assumint part del cost de les entrades i aconseguir més públic", explica el director de la SGAE a Catalunya i les Illes Balears, Ramon Muntaner. La iniciativa, que compta amb el suport d'Adetca, es feia habitualment a la tardor però aquest any s'ha traslladat a la primavera per apropar-la al Dia mundial del teatre, que és el 27 de març.

Entre les obres seleccionades hi ha 'Fuga de conills' a la Sala Atrium, Paquito Forever a la Sala Trono, 'En alquiler' a Porta 4, 'The Trumps' al Teatre del Raval i 'A mi no me escribió Tennessee Williams (porque no me conocía)' a La Seca Espai Brossa. Un dels objectius és, segons la presidenta d'Adetca Bet Orfila, "aportar públic nou que normalment no va a aquestes sales perquè en descobreixin les línies de programació".

En total es faran 23 funcions (dues cada dijous a Barcelona i dues durant el cap de setmana a Tarragona) de cada obra. Es tracta de muntatges de petit format, que no fan temporada, perquè la campanya també vol ajudar "als espectacles amb més dificultats", diu Muntaner. El cost total de la iniciativa és de 40.000 euros que assumeix íntegrament la SGAE i dels quals prop de 20.000 es destinen a cobrir les despeses de les entrades.