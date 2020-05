The Project rep amb "estranyesa" el canvi de projecte de la Sala Barts anunciat per l'Ajuntament de Barcelona

"Estranyesa" és la paraula que fa servir Joan Roselló, un dels directors de la promotora de concerts The Project. L'estranyesa és davant del canvi de projecte que afectarà la Sala Barts de Barcelona i que ha anunciat aquest divendres l'Ajuntament de Barcelona. La Sala Barts, al Paral·lel, és de titularitat municipal i la gestiona The Project des del 2013, després d'un concurs obert. L'abril de l'any que ve acaba la concessió i el consistori té previst un canvi d'orientació i convertir-la en la Casa de la Música. "Volem transformar aquest equipament de titularitat pública en un node articulador de la ciutat que posi al centre el valor de la música com a espai de trobada i menys explotació estrictament comercial", ha dit el delegat de drets culturals de l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Granados, que també ha explicat que s'obrirà un concurs públic per a la gestió del nou projecte, que en qualsevol cas serà en règim de "cogovernança" pública amb alguna entitat privada.

"Són set anys obrint la porta sense descans i alimentant la riquesa escènica de la ciutat. No podem negar que tant el moment escollit com el projecte presentat per l'Ajuntament per al futur de Barts ens ha causat estranyesa", explica a l'ARA Roselló, que també subscriu un comunicat de The Project: "El moment que vivim des que va començar aquesta maleïda pandèmia ens planteja un present ple d'incerteses. L'activitat a la sala està suspesa per força major des del 13 de març. I no només la de la Sala Barts. Tota la cultura està aturada esperant mostres de confiança per part de les institucions. Creiem que avui no era el moment d'afegir més angoixa a un sector tan tocat ni de generar noves inseguretats al futur dels treballadors de l'empresa. No hi havia cap pressa. Estem convençuts que el que toca ara és protegir el teixit socioeconòmic de tots el àmbits de la societat. I el de la cultura és clau per a la recuperació", diu The Project, que pel lloguer de la sala paga 16.270 euros mensuals a l'Ajuntament (195.240 l'any).

"Ens agradaria saber més coses del projecte"

Granados assegura que tot i el canvi de model The Project pot presentar-se al concurs, perquè l'explotació comercial no n'està exclosa. Roselló no ho té tan clar: "Ens agradaria saber més coses sobre el projecte". De moment el que ha transcendit és que l'Ajuntament s'inspira, fins i tot manllevant-los el nom, en Les Cases de la Música, el projecte sociomusical en xarxa creat el 2005 i pensat per cobrir una sèrie de mancances estructurals del país a nivell musical... fora de la ciutat de Barcelona. Precisament Barcelona quedava fora de Les Cases de la Música perquè la ciutat sí que disposa de la infraestructura de sales de concerts, locals d'assaig i escoles de música que faltaven en altres poblacions on era més difícil acompanyar els músics amb polítiques públiques.

Aquesta nova Casa de la Música, que segons Granados "serà un equipament referencial que posarà en el centre de la seva activitat el valor de la música com a espai de trobada i impulsarà la seva dimensió comunitària, econòmica i cultural", sembla pensada per trobar una solució al fiasco de la Fabra i Coats, inhabilitada per a la música en directe des que s'han construïts 48 habitatges a l'antic recinte fabril del barri de Sant Andreu. A principis d'any l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) ja havia advertit festivals com el Mira i el Say it Loud que el 2021 no podrien fer-se a la Fabra i Coats. Ara se'ls obre la possibilitat de ser acollits a la Casa de la Música.

La solució és com despullar un sant per vestir-ne un altre, deixant fora del circuit de sales comercials l'única de Barcelona amb un aforament de 1.500 persones, i a més amb flexibilitat per acollir formats mixtos (amb butaques i sense), i amb un segon espai per a propostes escèniques de petit format. Camen Zapata, gerent de l' Associació de Sales de Concerts Catalunya (Asacc), ha rebut "estupefacta" la notícia del canvi de projecte de la Barts, una de les sales de l'associació. "Potser avui no era el dia per anunciar-ho", diu Zapata recordant que el dia havia començat amb la bona notícia dels espais al Fòrum i a l'Anella Olímpica que l'Ajuntament habilitarà perquè les sales hi puguin programar concerts aquest estiu. Val a dir, però, que l'Asacc encara no sap "ni quin pressupost hi haurà no com es faran". "La concreció del projecte no la tenim", diu Zapata.

Tornant al futur de la Barts, fa temps que promotors de festivals i cicles de petit i mig format com el Say it Loud i el Barnasants demanaven una sala municipal ben equipada i que fos una alternativa a les de L'Auditori, que no donen l'abast entre les programacions pròpies i les externes. La petició era senzilla: un espai municipal amb equip de so i de llums professional fix. És a dir, un lloc on no calgués llogar a part els equips ni carregar amb despeses de producció extraordinàries. Això és el que ofereix la Sala Barts: un espai públic perfectament preparat. A més, l'ús com a Casa de la Música estalvia haver d'invertir construint o rehabilitant de zero un altre espai.

Ara com ara, però, és difícil preveure què passarà amb altres festivals com el Guitar BCN i el de Jazz de Barcelona (tots dos organitzats per The Project) o com el del Mil·lenni (de Concert Studio), que tenien la Sala Barts com una de les seves seus habituals. ¿Tindran espai en el nou projecte? De fet, ¿tindran espai en l'ecosistema de la música en directe de Barcelona? Segons The Project, "Barcelona no té precisament superàvit de sales de concerts ni de teatres com per renunciar a l'explotació i als ingressos d'un projecte singular com la Sala Barts". Segons Granados, a la Casa de la Música "hi han de poder conviure un Guitar BCN i un Say it Loud, o un Festival de Jazz i l'Am Fest", perquè el projecte "no resta l'explotació comercial", sinó que hi suma altres elements per donar suport al sector musical des de les polítiques públiques, com ara permetre que festivals més modestos puguin accedir a una sala com la Barts. "Abaixarem el preu del lloguer per acollir altres propostes que ara no podien accedir-hi. El potencial hi és", diu Granados, que defensa la naturalesa "híbrida" de la iniciativa.