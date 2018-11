Obre una sala de cine amb efectes d'aire, aigua, neu i vibracions

Les sales de cinema passen a un següent nivell. Filmax i Cines ACEC han inaugurat aquest divendres a l'Hospitalet de Llobregat la primera sala amb tecnologia 4DX, una experiència immersiva en què la projecció de la pel·lícula es combina amb fins a 21 efectes sensorials, com vent, pluja, neu, boira, olors, bombolles, llum o moviment de butaques, que se sincronitzen amb el so i la imatge del film. Les entrades per veure els films amb aquesta tecnologia valdran 14,90 euros.

El director de cine J. A. Bayona ha assegurat que "es tracta d'una experiència cinematogràfica total amb la tecnologia més avançada del moment a tot el món". La projecció inaugural dels Cines Filmax Gran Via ha estat amb la seva pel·lícula 'Jurassic World'. "Estem en un moment en què s'ha d'apostar fortament pel cine i les sales", ha ressaltat. Aquesta tecnologia ja havia arribat anteriorment a Madrid i València.

La primera sessió oberta al públic de cinema 4DX serà aquest divendres a la nit amb l'estrena de 'Bèsties fantàstiques: els crims de Grindelwald' als Cines Filmax Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Altres títols que vindran són 'Robin Hood', 'Rompe Ralph', 'Mary Poppins' i 'Waterman'.