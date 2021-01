Sally Rooney traurà nova novel·la al setembre després del fenomen de 'Gent normal'

260x366 Sally Rooney / LITERATURA PENGUIN RANDOM HOUSE Sally Rooney / LITERATURA PENGUIN RANDOM HOUSE

La història de la Marianne i en Connell potser s'ha acabat definitivament i ha deixat orfes lectors i espectadors, però de la ploma de Sally Rooney (1991) en sortiran noves històries després de l'aclamada Gent normal (Periscopi / Literatura Random House). La jove autora irlandesa, que s'ha convertit en un fenomen internacional seguit per la crítica i els lectors, traurà nova novel·la. Ho va confirmar ahir el seu editor anglès, Faber & Faber. Beautiful world, where are you sortirà el 7 de febrer i previsiblement arribarà en català amb Periscopi i en castellà amb Literatura Random House de cara al 2022.

L'argument de Beautiful world, where are you [Món bonic, on pares] sona molt Sally Rooney, i de fet recorda el seu primer llibre, Conversaciones entre amigos: seguirà l'amistat de dues joves irlandeses que estan en la vintena, l'Alice i l'Eileen, i que s'encaminen cap a trajectòries diferents: una coneix en Felix i se'n va a Roma amb ell i l'altra es recupera d'una ruptura a Dublín i comença a sortir amb en Simon, un amic de la infantesa. En aquest cas, l'amistat es basa en un "intercanvi de correus electrònics sobre l'art, l'amistat, el món al seu voltant i les complicades històries d'amor que es despleguen en les seves vides", diu el comunicat de Faber. "Diuen que es volen veure aviat, però què passarà quan ho facin?"

Fa dos anys Sally Rooney semblava que es volia prendre un temps lliure, després d'un èxit tan aclaparador. Va publicar les dues novel·les el 2017 i el 2018 i amb 27 anys es va convertir en "la primera gran novel·lista mil·lennial" segons The New Yorker i "un clàssic del futur" per al Guardian, entre altres títols semblants. La crítica de l'ARA en deia "l'últim prodigi de la literatura anglosaxona". Ella intentava rebaixar les expectatives: "No tinc ni idea de si escriuré un altre llibre. Potser soc una d'aquestes persones que escriuen dues novel·les als vint anys i després no tornen a escriure res més", deia a l' Irish Independent. No serà així, perquè l'acord editorial implica, a més, un segon llibre.

L'autora s'ha mostrat sovint incòmoda amb la fama que li ha donat sobretot l'èxit de Gent normal, que ha estat adaptada a sèrie de televisió. "És l'oposat al motiu pel qual vaig començar a escriure", diu de l'atenció mediàtica que rep. Vendre un milió de llibres només als Estats Units, a part de la resta del món, té els seus peatges. No sembla que ho visqui amb eufòria. "No sóc algú que tingui un entusiasme natural. la gent em diu "Ho hauries de disfrutar més" i crec que és molt possible que miri enrere cap a aquest període de la meva vida en el qual es parla dels meus llibres a Twitter i pensi "apa, quina cosa més increïble d'anar-li a passar a una persona totalment ordinària". Serà una cosa estranya i ressenyable que recordaré de la meva vida i que estic segura que passarà ràpidament", deia en una entrevista a Vanity Fair. De moment, la novel·lista avui és un dels noms propis de l'Agència Wylie i l'anunci de la nova publicació ha tingut ressò mundial.

El llançament del debut de Sally Rooney, quan encara estudiava un postgrau al Trinity College de Dublín, ja va tenir grans elogis d'escriptores com Zadie Smith o celebritats com Sarah Jessica Parker. Va ser un boca-orella a gran escala. Hi explicava l'entrada a l'edat adulta de la Frances a través de la relació amb la seva millor amiga i amb un home casat. A Gent normal, que va estar nominat al premi Man Booker, explicava la relació intermitent i angoixant d'un noi i una noia d'orígens molt diferents al llarg de la seva joventut. Beautiful world, where are you també examina les relacions romàntiques entre adults joves, però els personatges són més grans i els problemes que els ocupen són més globals i estables. "El títol, Beautiful world, where are you, ja parla d'alguns dels temes del llibre, és una pregunta sense resposta", va explicar Mitzi Angel, l'editor nord-americà de Farrar, Straus and Giroux. "Els personatges contemplen un món en què el futur és molt incert per a ells: com serà el món laboral, què li passarà al planeta, quina és la política que estem vivint?”. La mateixa Rooney havia avançat en entrevistes que sempre havia escrit sobre personatges iguals que ella, de la seva mateixa edat i situació. El dilema era si seguir aquest camí o tirar cap "a la vida adulta". Pel que s'ha avançat fins ara, sembla que Sally Rooney també es farà gran.