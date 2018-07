260x366 El Saló del Manga abraça la cultura dels 'idols' / Marta Salmons El Saló del Manga abraça la cultura dels 'idols' / Marta Salmons

El fenomen japonès dels 'idols' aterrarà en la pròxima edició del Saló del Manga, que tindrà lloc de l'1 al 4 de novembre a Fira Montjuïc. Els 'idols' són celebritats juvenils que arrosseguen masses de fans gràcies tant a les seves cançons com a la seva estudiada imatge i aparicions televisives. Reclutats en l'adolescència i convertits en productes comercials i models de conducta per a la joventut nipona, els 'idols' són una part fonamental de la indústria de l'entreteniment del Japó. El Saló del Manga abordarà el fenomen convidant una d'aquestes figures, ja retirada, que oferirà un taller de ball, entre altres activitats. Tanmateix, la identitat de l''idol' encara no ha estat revelada, tot i que segons Oriol Estrada, el coordinador d'activitats de la fira, "és fàcil lligar caps i endevinar qui serà".

La visita de l''idol' respon a la voluntat del Saló del Manga d'aprofundir en la divulgació de la cultura juvenil japonesa, que també estarà present en forma d'activitats sobre tendències de moda 'lolita' o de tribus urbanes, sobre la relació entre el manga i el cinema japonès i sobre el fenomen de les figures col·leccionables, amb un taller que ensenyarà com netejar i conservar de manera òptica aquestes peces. Aquestes activitats, reunides amb les habituals relacionades amb la cultura tradicional japonesa (cal·ligrafia, gastronomia, llengua, ceràmiques, etc.) es podran visitar en un nou espai anomenat Japan Experience, que la directora general de Ficomic, Meritxell Puig, vol que sigui "més participatiu".

Manga Kids i aniversaris

L'espai dedicat als menuts que Ficomic va introduir en l'última edició del Saló del Còmic, Comic Kids, tindrà la seva rèplica en la pròxima edició del Saló del Manga. Pensat per a nens de 5 a 12 anys i les seves famílies, Manga Kids –on es faran tallers de manga i de manualitats, tindrà espais per fer esports i contacontes dedicats a l'obra d'Isao Takahata, el mestre de l'animació japonesa que va morir a l'abril–. El Saló també homenatjarà l'anomenat Déu del Manga, Osamu Tezuka, amb motiu del centenari del naixement del creador d''Astroboy'. Un altre aniversari important serà el de la revista 'Shonen Jump', una institució del manga en què es van publicar 'Bola de drac' i 'Naruto' i que en els seus millors moments va arribar a vendre 6,5 milions d'exemplars setmanals

El cartell de la pròxima edició del Saló ha estat dibuixat per la il·lustradora lleidatana Marta Salmons, formada a l'Escola Joso i guanyadora del V Concurs Manga de Norma Editorial amb 'Pechanko!'. El cartell, amb referències als videojocs i el 'cosplay', vol representar segons l'autora "la idea de la creació, però no només l'acte de dibuixar, sinó també el 'cosplay' i la cuina, que em semblen activitats creatives igualment importants".