El Saló del Manga arrenca avui amb més cultura pop japonesa

La 24a edició del Saló del Manga de Barcelona comença avui i serà a la Fira de Montjuïc fins diumenge. Aquesta edició, que compta amb un 9% més d'expositors que l'any passat, aposta especialment per la cultura pop del Japó i per la moda 'kawaii'. El 'kawaii', que vol dir 'tendre' o 'bonic', és un estil de dibuixos i de moda amb trets infantils que té com un dels seus màxims exponents la Hello Kitty.

"La nostra intenció és que el públic descobreixi el món del manga i l'anime", ha explicat la directora general de Ficomic i del festival, Meritxell Puig, que ha detallat que la fira té un aforament per a uns 150.000 visitants. El cònsol del Japó, Naohito Watanabe, que també ha participat en la roda de premsa, ha subratllat que la cita a Barcelona s'ha convertit en un esdeveniment famós a tot el món i ha celebrat que serà una "porta màgica al món encantador de la cultura pop del manga", amb activitats de moda, cinema, manga, cançó, maquillatge, literatura, ceràmica, jardí japonès, ikebana i gastronomia. Com a novetat, el saló incorporarà un nou espai per a nens, el Manga Kids.

Gràcies a un acord amb el festival Japan Media Arts, el saló comptarà amb 130 originals de manga molt difícils de trobar reunits en l'exposició 'Llenguatge, objectes i bèsties'.

Puig ha xifrat en 1,2 milions d'euros el pressupost del saló, semblant al d'edicions anteriors, i ha celebrat el creixement de la fira: "Estem molt contents perquè anem creixent, no només amb el públic, sinó també amb les empreses i institucions que aposten per nosaltres".