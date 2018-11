El Saló del Manga bat el rècord d'assistència amb més de 150.000 visitants

El Saló del Manga de Barcelona, organitzat per Ficomic, ha tancat aquest diumenge la 24a edició amb més de 150.000 visitants, dos mil més que l'any passat, en què l'edició va durar cinc dies. El Saló del Manga ha tingut lloc en un espai de més de 75.000 metres quadrats repartits entre els cinc palaus i la plaça Univers de la Fira de Barcelona de Montjuïc i que, aquest any, ha incrementat un 9% el nombre total d'expositors. Segons l'organització, totes les activitats programades durant l'esdeveniment han estat plenes.

"Estem molt satisfets per l'assistència aconseguida durant els quatre dies d'aquesta edició, que, en coincidir amb un pont, ha vist incrementada la presència de públic provinent de tot Espanya els quatre dies", ha assenyalat la directora del Saló del Manga de Barcelona, Meritxell Puig, que destaca que hi ha hagut una presència contínua de públic al recinte. L'edició d'aquest any de la iniciativa ha comptat amb la presència de la parella d'autores Akira Himekawa, conegudes per adaptar els videojocs de la saga 'The legend of Zelda', i la dibuixant Paru Itagaki, entre d'altres. A més, el Saló ha comptat amb l'exposició 'Llenguatge, objectes i bèsties', amb més de 130 dibuixos de manga originals.