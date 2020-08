La novel·la 'Els finals no arriben mai de sobte', de Salvador Macip, amb l'ARA

Ja fa gairebé vint anys dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York, però les imatges dantesques que van generar encara no s'han esborrat de la memòria col·lectiva. L'escriptor, metge i científic Salvador Macip pren aquesta data fatídica, l'11 de setembre del 2011, 8.46 h del matí, com a punt de partida i catalitzador de la seva nova novel·la Els finals no arriben mai de sobte (Enciclopèdia), que es pot aconseguir amb l'ARA a partir d'aquest dissabte i fins al 28 d'agost als quioscos, per un preu de 18,50 euros .

Tres personatges, en Guillem, la Sandra i el Roger, deambulen per la ciutat i l'atemptat jihadista capgirarà de ple les seves vides. En Guillem és un metge que intenta oblidar la seva companya de feina, amb qui mantenia una relació adúltera d'amagat de la seva dona, la Sandra. En Roger, amic de la parella, aspira a ser escriptor, però de moment sobreviu treballant en un magatzem. Els finals no arriben mai de sobte es presenta com la crònica vital d'un canvi de paradigma, posant el focus en les conseqüències que va tenir l'atemptat en aquests personatges que hauran de replantejar-se la seva vida, afrontar la seva veritable natura i comprendre les implicacions que tenen els seus actes en les persones que els envolten.

