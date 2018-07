Salvador Sobral reneix al Festival de Pedralbes

Salvador Sobral ha tornat a néixer. El músic portuguès, guanyador del Festival d'Eurovisió el 2017, va tornar als escenaris dijous a la nit després de rebre un trasplantament de cor, i va treure suc de cadascun dels minuts de les dues hores que va durar el recital: va jugar amb totes les possibilitats de la seva veu; en alguns moments la va convertir en una trompeta, per sumar-se al piano, el contrabaix i el bateria que l'acompanyaven; va vorejar el rap, i gairebé va udolar d'alegria. També va posar el cap dins el piano per cantar, i va cantar 'a cappella'. I va parlar força amb el públic, en català amb accent mallorquí i en espanyol amb tints veneçolans, fruit de l'estada que va fer a Palma i d'haver format part del grup de Veneçuela establert a Barcelona Noko Woi. "És una alegria tornar a casa. Gràcies per pagar els diners de les entrades, l'espectacle no val el que heu pagat", va bromejar. "Quan vulgui guanyar diners, faré una autobiografia dramàtica de la meva operació i la titularé 'Entre quatre parets blanques'. Quan estava entre aquelles quatre parets sentia que em deien que ompliria teatres i el Festival de Pedralbes, i em pensava que estaven bojos. Gràcies per omplir-me vosaltres a mi".

El concert de dijous era molt especial per a Sobral, i va voler que l'acompanyessin els seus pares. El repertori va estar format pels temes del disc 'Excuse me', més experimental i menys ensucrat que l''Amar pelos dois' eurovisiu –la broma d'anunciar en fals que la seva germana el cantaria amb ell no va funcionar–. També va tocar el primer senzill del seu pròxim treball, 'Cerca del mar', i ben aviat es va ficar el públic a la butxaca, amb temes com 'Change'; 'Presságio', la versió musicada d'un poema de Fernando Pessoa, i 'Something real'. "Som aquí per fer sortir les emocions, les bones i les dolentes", va explicar el músic.

El concert va finalitzar amb una versió commovedora del bolero de Bola de Nieve 'Ay amor'. El públic encara en volia més i Sobral va tornar sol a l'escenari després dels bisos per tocar al piano 'Paraules d'amor', de Joan Manuel Serrat, i va fer virtut d'haver de tornar a començar: "Es veu que els anys que vaig estudiar piano al Taller de Músics no van servir de res. Vull dedicar el tema a Jaume Gisbert. El professor era bo, el problema soc jo", va dir.