Samuel López estrena el videoclip de 'Nou look'

Aquest divendres el músic barceloní Samuel López abandona l''alter ego' Sam Destral per presentar-se a cara descoberta amb el disc 'El darrer moviment', un treball editat pel segell Microscopi que té com a carta de presentació el videoclip de la 'Nou look'. Aquesta cançó representa el replantejament del projecte musical, una nova imatge, agafar confiança, menjar-se el món... però alhora és una cançó còmica. El narrador, el cantant, és algú a la trentena que es prepara per sortir a lligar però que està completament fora de lloc.



"A l’hora de plasmar tot el que vol transmetre la cançó en el vídeo, hi havia la premissa clara de presentar diferents 'looks', cadascun completament diferent de l’altre –explica López–. I així, tantejant opcions, va sorgir la idea d’una banda, tres 'looks', tres vessants. I remenant armaris vam trobar el seriós i seductor cantant, un 'beatle' un pèl desfasat i... una iaia? La Marilyn Monroe? Tots amb posats mig seriosos, però alhora tots fora de lloc: què hi pinten, quina relació tenen? Tot plegat per provocar preguntes a l'espectador: com ens ho hem de prendre, va de debò això o es una broma?".

Amb el disc 'El darrer moviment', Samuel López abandona l’etapa de cantautor de Sam Destral per retornar a allò que el va moure a fer música: el rock. Amb un so completament elèctric, els vuit temes del disc combinen els tempos accelerats i amb un toc de glamur com 'Senyora' i 'Aniversari' amb cançons més pausades i reflexives com 'No tanco la porta'. Una dualitat traslladada també a les lletres, on tan aviat trobem un fictici Samuel seductor a 'Nou look 'com una confessió desesperada ben personal a 'El fil'. I sense deixar enrere l’esperit més experimental i surrealista amb l’èpica 'Welcome to Mexico'. El disc ha estat enregistrat a Aviram Estudi amb Albert Palomar i ha comptat amb la participació d’Eloi Pey a la bateria.