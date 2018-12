260x366 Un Sant Esteve Per celebrar 200 anys de ‘Santa nit’ / A. BOFILL / PALAU DE LA MÚSICA Un Sant Esteve Per celebrar 200 anys de ‘Santa nit’ / A. BOFILL / PALAU DE LA MÚSICA

Les bèsties del Naixement i els 200 anys de la nadala Santa nit seran els grans protagonistes del tradicional Concert de Sant Esteve, que se celebrarà al Palau de la Música el 26 de desembre. Com l’any passat, “el format serà més tradicional”, tal com explica el director general del Palau de la Música, Joan Oller. És a dir, els més de 300 cantaires de l’Orfeó Català i del Cor de Cambra no hauran d’estar pendents de complexos moviments escènics. “Prioritzem la música sobre el fil conductor més teatral”, diu el subdirector de l’Orfeó, Pablo Larraz. El repertori combinarà nadales i cançons catalanes i d’altres països. Hi haurà, per exemple, doble presència de Santa nit, una cantada en alemany i l’altra en català i de caire participatiu, i el director de l’Orfeó Català, Simon Halsey, incorporarà també visions australianes i canadenques de la “temàtica animal” nadalenca. Tanmateix, el director d’escena Dani Coma ha dissenyat "una dinàmica escènica a nivell de gestualitat".

“Sí, és un concert tradicional, que se celebra des del 1913, però que presenta obres noves”, diu Oller posant en valor que el Palau de la Música encarrega composicions per al Concert de Sant Esteve. Aquest any hi haurà tres estrenes: Poema èpic de Nadal, de Marc Timón; Mai no arribarà, de Joan Magrané a partir d’un poema de Màrius Sampere, i Ave Maris Stella, de Josep Maria Guix, el compositor convidat de la temporada del Palau. I no hi faltaran arranjaments encarregats per a l’ocasió a Marian Marquez i Marc Timón.

El Concert de Sant Esteve, en el qual també col·labora l’organista Juan de la Rubia, servirà igualment per recuperar Jesús i sant Joan, una obra d’Amadeu Vives amb text de Verdaguer que interpretarà el Cor de Cambra dirigit per Xavier Puig. El mateix cor acompanyarà el líder del grup Obeses, Arnau Tordera, en una peça seva: Les bèsties del Naixement. “És ideal per a aquest concert tan bestial”, diu Puig. Les entrades estan exhaurides, però el concert es podrà seguir per TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Música.

La renovació de Simon Halsey

El Palau de la Música tanca el 2018 amb la renovació de Simon Halsey com a direcció artístic de l’Orfeó Catalá per a les temporades 2019-2020 i 2020-2021. D’aquesta manera completarà un cicle de cinc anys. Els objectius de Halsey són diversos. Per una banda, vol seguir amb la renovació dels cors amb la incorporació de gent jove i "treballant les veus buscant nous colors", diu el director anglès. També manté el propòsit d’arribar a "un nou nivell internacional" mitjançant aliances amb cors de "Cambridge, Londres, Birmingham, Nova York, París i Hannover". La ampliació del contracte de Halsey, que ja figurava com a possibilitat quan es va incorporar a l’Orfeó Català la temporada 2012-2017, suposa un canvi organitzatiu, perquè Pablo Larraz passa de ser subdirector a director principal.