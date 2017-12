Sant Feliu de Guíxols comença els treballs arqueològics on s'aixecarà el futur Museu Thyssen

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha començat aquesta setmana una sèrie de treballs arqueològics per saber si a la zona on s'ha d'edificar el futur Museu Thyssen hi ha restes d'interès. La zona és la part posterior del monestir, en concret a la plaça de l'Abadia, espai on actualment no hi ha edificacions a banda dels jardins del monestir. Precisament a l'espai que ara ocupa la plaça, el projecte del futur museu preveu construir-hi un edifici, annex al monestir, que acollirà part de la col·lecció de pintura. La intervenció ha de tenir un informe fet en cinc mesos i, en funció del que es conclogui, el projecte constructiu s'adaptarà per integrar aquestes restes. De fet, en altres treballs fets fa anys a la part del davant del monestir s'hi van trobar restes del cenobi benedictí, de l'època medieval i moderna, i estructures romanes.

Les actuacions tenen un cost de 95.200 euros (l'IVA no hi està inclòs) i s'allargaran durant cinc mesos en dues fases. Els primers mesos seran per poder fer el treball de camp a la zona i els dos restants, per redactar el projecte final. Un equip de nou persones s'encarregarà de fer aquesta feina.

El museu ha d'acollir la col·lecció Carmen Thyssen, cedida al mes de juny al municipi de manera gratuïta i durant vint anys. Comptarà amb un fons de 400 obres de pintura catalana dels segles XIX i XX, totes les obres de la col·lecció de la baronessa. Entre els quadres que s'exposaran hi haurà el de 'La catedral dels pobres', de Joaquim Mir, i 'Interior a l'aire lliure', de Ramon Casas. A la col·lecció també hi ha quadres de Ramon Martí Alsina, Eliseu Mifrén i Josep Amat. La col·lecció permanent tindrà 130 obres i hi haurà exposicions temporals de 40 obres.

El museu té previst obrir les seves portes el 2020 i tindrà un cost de 6 milions d'euros. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols cobrirà la seva part amb inversió directa, amb aportacions de la Fundació Thyssen i amb allò que se n'obtingui de la venda de l'herència intestada dels germans Anlló.