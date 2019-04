Oques Grasses, Lildami, Obeses i Lax'n Busto actuaran a la Fàbrica Damm per Sant Jordi

L'Antiga Fàbrica Estrella Damm obrirà les portes el dia de Sant Jordi per posar el toc musical a la diada amb els concerts d'artistes i grups com Oques Grasses, Lildami, Obeses, Lax'n Busto i Pavvla, que són els principals reclams.

Seran més de vint artistes que hi actuaran des de les 11.30 h i fins a les 21 h, repartits en quatre escenaris. Hi haurà signatures de discos dels artistes convidats i també d'Els Catarres, Buhos, Suu, Doctor Prats i Ítaca Band.

Completen el cartell actuacions d'artistes com Ramon Mirabet, Roba Estesa, The Crab Apples, Sense Sal, Paula Valls, Cesk Freixas, The Penguins, Aliena, Marcel Lázara i Júlia Arrey, Miquel Abras, Mareta Bufona, Pau Alabajos, Albert Freixas, Donallop, Escarteen Sisters i Marialluïsa.

La fàbrica comptarà amb alguns estands de llibres i roses a càrrec de fundacions que destinaran els beneficis a causes solidàries, com la Fundació Servei Solidaritat, la de Disminuïts Físics d'Osona, la de Sant Joan de Déu, o Amics de la Gent Gran. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament.