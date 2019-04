260x366 Del pregó a la parada: l’operació Sant Jordi de l’ARA Del pregó a la parada: l’operació Sant Jordi de l’ARA

Aquest any Sant Jordi té amenaces més perilloses que el drac: cau l’endemà del Dilluns de Pasqua, en la recta final de la campanya electoral espanyola, un dia que puja l’interès pel judici al Procés (amb la declaració de la intendent Teresa Laplana i del vicepresident del Govern, Pere Aragonès), un vespre que el Barça podria guanyar matemàticament la Lliga i el dia que una delegació del sector del llibre se’n va a Buenos Aires per participar en la fira del llibre. Res d’això no eclipsarà la cobertura que l’ARA dedicarà a una de les grans diades catalanes. De fet, el nostre Sant Jordi començarà una setmana abans, el dimarts 16, amb una festa que l’any passat ja va reunir gran part del sector editorial, dels escriptors i dels subscriptors a les portes del dia més important per a la indústria. Per segon any celebrarem el que volem instaurar com a tradició: el pregó de Sant Jordi. L’any passat la convidada va ser l’escriptora Monika Zsgustova i enguany els dos incitadors a la lectura seran els poetes Joan Margarit i Luis García Montero, que recitaran uns versos seleccionats.

Tres diaris especials

A l’acte s’hi mostrarà també bona part dels 200 llibres que estan inclosos dins del Recomanador de Sant Jordi, un dispositiu interactiu per ajudar els lectors a triar llibre que ja es pot consultar a l’Ara.cat. Aquest aparador seleccionat pels experts del diari també tindrà una traducció en versió paper, i és el dossier especial de l’ Ara Llegim, de 24 pàgines, que es podrà trobar amb el diari el dissabte 20. El diumenge 21 serà el dia de les roses; dedicarem un suplement Ara Diumenge de 72 pàgines a aquesta flor que ja era el símbol de la primavera abans que el llibre (des del segle XV) i que té una vasta simbologia, i fins i tot un gran negoci al darrere. Analitzarem el pes de la rosa en la cultura i l’estètica, també en l’economia. Explorarem l’origen científic de la flor des de fa 135 milions d’anys i com s’ha cultivat i difós des de Catalunya, on també se n’han creat varietats noves. Com cultivar les roses, com cuinar-les, com se’n fan aromes i quins usos tenen són altres temes del dossier dedicat a la flor reina.

El dia de Sant Jordi el rei serà el llibre. L’ARA dedicarà la clàssica portada Llegir, estimar i el seu dossier a recórrer la cadena del llibre: qui intervé en la creació d’un títol des que és una idea en la ment d’un escriptor fins que arriba a mans del lector? Editors, escriptors, periodistes, distribuïdors, traductors... trauran el cap en aquesta cadena que tindrà el seu contrapunt humorístic en una tira còmica de Manel Fontdevila.

Trobada amb autors a la rambla de Catalunya

Un any més l’ARA plantarà la paradeta a la rambla de Catalunya, 77 (cantonada amb València). Dels escriptors de la casa hi haurà Sílvia Soler, Vicenç Villatoro, Ernesto Ekaizer i Antoni Ribas Tur. També hi signaran llibres autors premiats com Marc Artigau (premi Josep Pla), cares conegudes que aterren en un nou àmbit (Bruno Oro, Ariadna Oltra) i diversos autors de caire més polític, com Gemma Nierga (amb el llibre de Cuixart), Diana Riba (dona de Raül Romeva), Ramón Cotarelo o Gonzalo Boye, entre d’altres.

‘La revolta de Santa Jordina’, amb el diari

L’activista David Fernàndez i la il·lustradora Lyona, autors de La revolta de Santa Jordina (Amsterdam), una versió republicana de la llegenda de Sant Jordi, també signaran a la parada. A més, l’ARA vendrà el llibre amb el diari del 20 al 28 d’abril per 15,90 euros.