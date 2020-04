Els bibliobusos porten llibres i roses als col·lectius més vulnerables

És un Sant Jordi confinat, però els bibliobusos han fet possible que les persones més vulnerables també puguin tenir un llibre. Els bibliobusos Montau i Montserrat de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona han repartit llibres i revistes al Servei Residencial d’Estades Temporals Respir, a Barcelona, que acull temporalment persones amb dependència. Els bibliobusos també han portat novel·les i contes al pavelló Can Bassa de Granollers i al pavelló de Masnou, on dormen persones sense sostre, i a l’alberg Fundesplai del Prat de Llobregat, adreçat a famílies en situació de vulnerabilitat.

"Sabia que seria un Sant Jordi diferent. Tot i ser-ne conscient, fins que no he sortit a repartir els llibres i he vist en quina situació viuen algunes persones, no m'he adonat de la sort d'haver compartit tot el que he compartit amb ells. La seva cara de gratitud la recordaré sempre", diu Gerard Noguera, conductor del Bibliobús Montau.

Tots els llibres i revistes han estat seleccionats pels treballadors de la Xarxa de Biblioteques Municipals. A banda d’aquests quatre centres, els bibliobusos, al llarg del dia, també s’acostaran als hospitals d’Igualada, Granollers i Manresa per donar exemplars de L’illa dels tresors, un recull de contes inèdits d’escriptors contemporanis que la Diputació de Barcelona va editar el 2019 per commemorar el centenari de les primeres biblioteques públiques a Catalunya.

A Catalunya, els bibliobusos es van posar en marxa el 1937, en plena Guerra Civil, per fer arribar la lectura als soldats republicans que lluitaven al front. El bibliobús va fer el seu últim servei el 1939, quan va creuar la frontera per portar a l’exili un grup d’intel·lectuals de la Institució de les Lletres Catalanes i les seves famílies. Tornarien a circular el 1957 per portar llibres a alguns barris de Barcelona i la seva àrea metropolitana.