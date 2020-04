Mil i una maneres de celebrar Sant Jordi des de casa

El coronavirus no ha eliminat la celebració de Sant Jordi, però l'ha obligat a transformar-se. Amb tota la població confinada a casa i els carrers deserts de parades de roses i llibres, la diada canviarà aquest any de fesomia. Les tradicionals trobades amb escriptors es convertiran en xerrades virtuals, les dedicatòries seran online i les taules plenes de llibres passaran a ser els aparadors dels llibreters a les seves pàgines web. Serà un Sant Jordi excepcional per a un moment excepcional, i per això el sector del llibre i el de la rosa han buscat mil i una maneres que permetin mantenir viva una de les festes més estimades de Catalunya.

Festes domèstiques amb escriptors

Escriptors i lectors es veuran les cares per Sant Jordi, però ho faran a través d'una pantalla. Moltes editorials han demanat als seus autors que participin en la diada amb entrevistes i presentacions en directe que els lectors podran seguir a través d'internet. Grup 62 ha organitzat activitats durant tot el dia amb una trentena d'escriptors com Laia Aguilar, Sebastià Alzamora, Xavier Bosch, Jordi Nopca, Empar Moliner i Najat El Hachmi. Els autors treuran el cap mitjançant les xarxes socials del grup, que també ha preparat lectures amb els traductors Pau Vidal i Valèria Gaillard i activitats sobre Harry Potter. A més, Grup 62 posa a la disposició dels lectors les dedicatòries d'una setantena d'autors que es poden descarregar a través de la seva pàgina web.

També l'editorial Planeta ha publicat a la seva web més de 200 dedicatòries d'escriptors perquè tothom qui ho vulgui se les descarregui i les pugui tenir a casa. Durant tot el dia, el segell connectarà en directe amb autors perquè els lectors puguin adreçar-los preguntes i inquietuds. Entre els participants hi ha Almudena Grandes, Dolores Redondo, Elvira Lindo i Manuel Vilas.

En una línia semblant, Penguin Random House reunirà més de 80 escriptors en una gran festa en directe titulada Casa Tomada i que s'allargarà durant tot el dia. Un dels actes destacats del grup és una trobada en directe a través de Facebook entre l'escriptora Isabel Allende i els seus lectors. També hi haurà xerrades amb altres autors com Eva Baltasar, Rosa Montero, Elísabet Benavent, Eloy Moreno i Jordi Sierra i Fabra, que conversaran amb periodistes culturals.

L'editorial Tigre de Paper ha programat una marató de presentacions durant tot el dia, amb xerrades de llibres com En defensa d'Afrodita, de Na Pai, i Futbol al país dels soviets, de Carles Viñas. Des del compte d'Instagram de Pagès Editors connectaran amb autors com Teresa Ibars, Sebastià Bennasar, Jordi Torrent i Marta Roqueta, que presentaran les seves novetats. I qui tingui ganes de tastar diferents opcions literàries pot passar per la web d'Enciclopèdia Catalana, que ha penjat fragments dels seus llibres perquè els lectors els puguin descobrir i triar els que més els convencin.

Prescripcions de llibreters i bibliotecaris

Des de fa alguns dies, el Gremi de Llibreters ha llançat una campanya anomenada #senseparadesperòsenseparar per dinamitzar el sector i fomentar les vendes en llibreries malgrat el confinament. Llibreters i editors proposen unes quantes fórmules per adquirir els títols i donar suport als establiments de proximitat. En paral·lel, el gremi ha fet una crida a llegir en veu alta als balcons i reivindicar així el valor de la literatura.

Algunes llibreries han muntat programacions en línia per tenir els llibres ben presents durant tot el dia. És el cas d'Ona Llibres, que retransmetrà en directe a través d'Instagram la presentació dels títols Ca la Wenling de Gemma Ruiz, Les amistats traïdes de David Nel·lo i La força de la gent de Jordi Borràs. Pel compte d'Instagram de la FNAC hi passaran autors com Elísabet Benavent, Manuel Vilas i Marc Ros, que presentaran les seves novetats literàries. I una cinquantena de llibreries han elaborat, amb la col·laboració de més de 50 artistes, llibrets de poemes, narracions, fotografies i il·lustracions que es poden imprimir a casa.

La conselleria de Cultura ha convertit la iniciativa Lletres Lliures en una proposta virtual. El president de la Generalitat, Quim Torra, inaugurarà l'activitat amb una lectura de textos de Josep Carner i Simona Gay que es podrà seguir a través del canal de YouTube del Servei de Biblioteques. Tothom qui ho vulgui podrà gravar la seva lectura i compartir-la amb l'etiqueta #Lletreslliures a les xarxes socials. El Govern també proposa fer una visita virtual al Palau de la Generalitat, consultar les recomanacions literàries del Museu d'Història de Catalunya, sumar-se al repte lingüístic de l'Optimot i el Termcat i participar en el concurs de relats curts de la delegació catalana a la Unió Europea, entre més activitats.

A Barcelona, l'Institut de Cultura ha reunit una cinquantena d'escriptors i deu bibliotecaris que recomanaran llibres mitjançant vídeos a les xarxes socials. Marta Orriols, Javier Cercas, Eduard Márquez i Cristina Morales són alguns dels autors que explicaran quins són els seus títols preferits d'aquest Sant Jordi. A més, per Sant Jordi es podrà descarregar gratuïtament el llibre Retrats d'una Barcelona comunitària de João França i Berta Aguilar.

També es poden consultar les recomanacions literàries que ha llançat la Diputació de Barcelona a través de la seva biblioteca virtual. Artistes i científics ompliran les xarxes socials amb continguts d'inspiració literària en una proposta impulsada pel CaixaForum i el CosmoCaixa, en què participaran autors com Alejandro Palomas, Bel Olid i Antoni Clapés.

Reivindicar Josep Pla i Joan Margarit

El poeta Joan Margarit no ha pogut rebre el Premi Cervantes, amb el qual va ser guardonat el novembre passat. La cerimònia d'entrega del reconeixement estava prevista per al 23 d'abril però s'ha ajornat sine die. Tot i això, el ministeri de Cultura llançarà el dia de Sant Jordi un vídeo d'homenatge al poeta i penjarà, al llarg de la jornada, alguns poemes de Margarit i àudios d'ell recitant-los.

La literatura de Josep Pla serà present a internet amb dues accions impulsades per la fundació de l'escriptor. D'una banda, la Fundació Josep Pla proposa penjar vídeos a la xarxa llegint fragments de la literatura de l'escriptor i, de l'altra, explicar també a través d'un vídeo quin clàssic regalarien els lectors per Sant Jordi.

Contes per als sanitaris i un concurs de 'bookface'

El departament de Salut de la Generalitat se suma a la celebració de Sant Jordi amb una campanya per donar suport al personal sanitari. Salut proposa que tothom qui ho vulgui escrigui un conte, un poema o una reflexió dedicada a tots els professionals "que cada dia lluiten contra el drac". Els Mossos d'Esquadra participaran en la diada amb contacontes en directe a través del seu canal d'Instagram. En paral·lel, la Casa Batlló s'ha unit amb la Creu Roja i repartirà més de 2.000 llibres entre les famílies més vulnerables.

Són molts els ajuntaments que s'han bolcat en la celebració d'un Sant Jordi virtual i han organitzat, per al 23 d'abril, una àmplia varietat de propostes. La Bisbal d'Empordà convida tothom qui ho vulgui a participar en un concurs de bookface, una pràctica que consisteix en encaixar la imatge de la portada d'un llibre en una escena que el lector recreï, immortalitzant el moment amb una fotografia. Des de Roda de Ter proposen fer un drac amb tota la família i penjar-ne la imatge a Instagram, com també participar en un concurs de dibuixos per Sant Jordi. A Ripoll el drac de Sant Jordi es passejarà pels carrers del municipi per animar els nens i nenes des de casa i a Sitges s'ha impulsat una campanya per regalar roses i llibres des del confinament.

Els teatres del Grup Focus llançaran, des dels respectius comptes d'Instagram, preguntes sobre Shakespeare durant tot el dia de Sant Jordi i entre els usuaris que participin al concurs sortejaran un tiquet regal. Des de Nova York, The Farragut Fund for the Catalan Culture in the U.S. i el Catalan Institute of America han organitzat un Sant Jordi de 24 hores amb autors i traductors internacionals. La jornada es podrà seguir des de la seva pàgina web i hi participaran escriptors com Jordi Puntí, Marta Marín-Dòmine, Sergi Pàmies, Amin Maalouf i Judith Keller.

Una macrocantada de Txarango

Els concerts d'aquest any per Sant Jordi també seran, inevitablement, confinats. Per alegrar l'ànim, una vintena d'artistes van llançar fa uns dies la cançó col·lectiva Un Sant Jordi diferent. Hi participen músics com Cesk Freixas, Salva Racero, Paula Valls, Miquel Abras i Gemma Humet. La cançó vol "recollir l'energia positiva" del missatge "tot anirà bé".

Una altra opció per als amants de la música és participar en la macrocantada de la cançó Compta amb mi de Txarango. Organitzada pels impulsors del concert-espectacle The Sing Sang Sung, la proposta consisteix en cantar el tema des de casa el 23 d'abril a les quatre de la tarda, gravar-se en vídeo i penjar-lo després a les xarxes socials amb l'etiqueta #Cantaambmi. Entre les propostes de Sant Jordi també hi ha iniciatives com la d'un pis del Raval on els veïns han deixat llibres a l'escala perquè, qui ho vulgui, els agafi. I aquesta vegada el Sant Jordi Musical d'Estrella Damm també serà virtual, amb actuacions de Gertrudis, Blaumut, Suu, Itaca Band, Núria Graham i Ferran Palau, entre d'altres.