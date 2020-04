El Sant Jordi (in)quiet de l’ARA

D’acord, seguim confinats i els efectes econòmics de la pandèmia s’estan acarnissant també amb l’ecosistema cultural. No podem celebrar Sant Jordi omplint els carrers i qui sap si ho podrem fer a l’estiu, però el Dia del Llibre i la Rosa és una oportunitat per introduir un canvi en les rutines d’angoixes i impotència que fa més d’un mes que estan fent forat a les nostres vides. S’acosta Sant Jordi i volem saludar-lo com cal, quiets en el confinament però amb la inquietud de sempre i posant totes les eines que ens proporciona la tecnologia perquè la virtualitat no sigui cap obstacle per compartir i compartir-nos. Per això l’ARA desplegarà un Sant Jordi (in)quiet, amb continguts i activitats especials, per recordar que el compromís amb la lectura es manté i es reforça en aquests temps d’emperadors estranys.

Els contes del coronavirus

10 relats curts sobre la pandèmia en el diari del dia 23

10 autors han acceptat el repte d’escriure un conte sobre el coronavirus i les seves circumstàncies: Maria Barbal, Toni Sala, Anna Pacheco, Javier Pérez Andújar, Jordi Nopca, Carlota Gurt, Manuel Baixauli, Marta Orriols, Anna Ballbona i Eva Piquer. Els deu relats es publicaran a l’ARA del dijous 23 d’abril, un diari que, sense oblidar la informació rigorosa sobre el dia a dia, s’ampliarà amb pàgines especials sobre Sant Jordi.

Llegim clàssics

Una trentena de recomanacions de recomanadors especials

Els contes sobre el coronavirus tindran bona companyia en les mateixes pàgines de dijous, perquè hem demanat a trenta persones del món cultural que recomanin la lectura d’un clàssic. Això sí, clàssic en un sentit ampli. El propòsit és redescobrir gràcies a altres ulls llibres que potser hem oblidat o que havíem arraconat a les parts menys visibles de la llibreria.

Els recomanadors

Un de la secció de Cultura i un altre d’editorials

La pandèmia ha trastocat el calendari editorial i moltes editorials han ajornat la publicació dels llibres que havien previst vendre a les parades de Sant Jordi. Per això mateix el tradicional recomanador de l’ARA amb les novetats de la Diada s’ajorna. A canvi, la secció de Cultura i l’equip d’interactius del diari han elaborat una mena de cànon amb un centenar de llibres recomanats, tots clàssics, també en un sentit ampli: de la Ilíada a Vida i destí, de Fulles d’herba a El temps de les cireres i de Watchmen a La Casa de Bernarda Alba. A més, també a la web de l’ARA, diferents editorials han completat un agregador amb alguns dels seus títols.

Trobades virtuals

Empar Moliner, Jordi Nopca, Jordi Pina, Toni Vall, Xavier Bosch...

L’ARA proposa una Diada amb trobades virtuals via Instagram. La jornada començarà a les 10 h amb Empar Moliner presentant T’estimo si he begut i altres contes i responent les preguntes de les persones que segueixin el directe a Instagram. A les 11 h serà el torn de Jordi Nopca, flamant guanyador del primer premi Proa de novel·la amb La teva ombra. Després, l’advocat Jordi Pina parlarà a propòsit d’ El judici de la meva vida (11.30 h). Antoni Bassas presentarà La nació en portada (12 h). Sebastià Alzamora ampliarà l’abast de la novel·la Reis del món (12.30 h) i a les 18 h farà un taller d’escriptura. L’exconseller Carles Mundó tancarà el matí a les 13 h explicant detalls d’ El referèndum inevitable. La sessió de tarda l’obrirà a les 16 h Xavier Bosch per parlar sobre la novel·la Paraules que tu entendràs. Tot seguit Ignasi Aragay respondrà preguntes sobre El món us espera i a les 17 h Toni Vall compartirà secrets sobre Bocaccio.

Música

Un acústic d’Els Amics de les Arts per als lectors de l’ARA

El Sant Jordi virtual tindrà un epíleg musical a les 19.50 h. Els Amics de les Arts cantaran una cançó en acústic, en exclusiva per als lectors de l’ARA, just abans de l’aplaudiment de les 20 h dedicat les persones que treballen al sistema sanitari.

La rosa social

Un tutorial per fer una flor de paper a casa

Marta Cayuela, col·laboradora del suplement Criatures de l’ARA, ha preparat un vídeo amb tots els passos a seguir per poder fer a casa una rosa de paper. La podreu fer amb el diari del dia -on també hi haurà les indicacions descrites- o amb qualsevol material que tingueu a casa que us serveixi per a l’ocasió. A més, aquesta rosa té una raó social: sortegem dos lots de 22 llibres entre tots els que compartiu la rosa de paper a les vostres xarxes socials amb el hashtag #SantJordiINquiet i mencionant el @diariARA i l’editorial Random. Un dels lots serà per al guanyador i l’altre per a la residència d’avis que esculli el mateix guanyador.