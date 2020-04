Els llibreters, els autèntics herois de la diada

Amb l'ànima als peus. Així engegava la jornada Montserrat Úbeda, la directora d'Ona, una llibreria que tenia previst obrir un nou local al carrer Pau Claris de Barcelona el 14 d'abril per poder estar funcionant a tot drap per Sant Jordi. En canvi –obligada per la pandèmia– el gran dia es troba amb la persiana abaixada i avançant, com pot, les obres fins ara paralitzades pel confinament. "Aquest és un Sant Jordi descafeïnat perquè no estàs amb la gent i no pots parlar amb els clients", comenta de bon matí. A l'establiment que tenen a Gran de Gràcia hi havia gent que anava, dimecres a la tarda, a picar-los als vidres pidolant llibres. "Esclar, no els podíem obrir perquè només podem vendre online i això et trenca el cor", assenteix.

Com moltes altres llibreries, considera que la venda en línia ha suposat una "vàlvula d'oxigen" en aquesta diada tan estranya, al mateix temps que es mostra crítica: "No entenc per què els supermercats i les papereries poden vendre llibres i nosaltres no, sobretot petites llibreries com la nostra. Això és competència deslleial". Més que el Sant Jordi previst per al dia 23 de juliol –"No vull ni pensar què passarà al juliol"– Úbeda proposa que s'hauria de celebrar una "gran festa de la vida i l'esperança". "Aquesta parada ens anirà bé per replantejar-nos la manera com comprem els llibres i com consumim en general", afegeix.

Una feina humanitzadora

Rosa Cubeles, de la llibreria Viladrich de Tortosa, està sota el xoc de veure la seva ciutat deserta. De fet, explica que s'ha dedicat tot el dia a repartir llibres amb el cotxe: "La gent està molt agraïda quan els hi portes i sobretot quan hi ha criatures". "En comptes de vendre i veure gent, hem estat repartint llibres a domicili i, esclar, no és el mateix", diu. Reconeix que les comandes els han superat. Fa uns dies van engegar una campanya per comprar draguis per internet, uns vals per a llibres que s'aniran a recollir un cop puguin obrir l'establiment: "La venda s'ha disparat i estem contents perquè el públic ha respost molt bé, i també a través de la plataforma Llibreries Obertes".

A Girona tenen la mateixa sensació a la Llibreria 22, on el llibreter, Jordi Gispert, parla de "bogeria de comandes". De fet, no les han pogut repartir totes aquest dijous. Aquí s'han empescat una campanya promocional ben original: enviar un correu electrònic amb un fotomuntatge amb la imatge i el nom de qui regala el llibre i la de qui el rep. "És bonic per no perdre l'esperit de Sant Jordi, però comercialment no ha estat gaire rendible. Hem fet un 7 o un 8% del que normalment venem per la diada". Tanmateix, Gispert valora la feina humanitzadora que ha adquirit avui la tasca dels llibreters, que gairebé s'han convertit en els herois de la jornada: "Molts llibres els hem lliurat a persones que viuen soles. Pares i mares a qui els fills volien fer sentir acompanyats a través d'un llibre".

Per la seva banda, Laie ja feia dies que s'havia sumat al carro de la venda online i el repartiment a domicili. Calculen que aquests dies han lliurat uns 1.500 llibres i han constat des de dilluns un increment del 20% de les vendes a través de la seva web. Ara bé, les anècdotes no falten. Lluís Morral, el llibreter, es fa creus d'un Sant Jordi sense haver de matinar de valent: el primer en 30 anys. A més, afectat per un ERTO, són els treballadors de la web els que han hagut de gestionar les comandes i, esclar, no saben on són els volums: un autèntic enrenou. "La llibreria està potes enlaire!", es posa les mans al cap. A l'hora de fer balanços d'aquest Sant Jordi, que alguns anomenen confitat, Morral considera que "s'ha salvat la cara"."Ara cal esperar que tot plegat acabi aviat per tornar a la normalitat", conclou.

651x366 La llibreria Laie per Sant Jordi / CÈLIA ATSET La llibreria Laie per Sant Jordi / CÈLIA ATSET

Salvats per la gent que "estima el llibre"

Antonio Ramírez, llibreter de La Central, calcula que s'ha perdut el 30% de la facturació anual amb aquest Sant Jordi confinat: "És una mena d'aspirina que no representa ni el 10% de les vendes habituals". Augura que aquest cop tindrà conseqüències greus per a un sector ja feble. "Tancaran, o tancarem, moltes llibreries", vaticina. Parapetat a la llibreria del carrer Mallorca, on ha hagut de foragitar els intrèpids clients que s'hi han acostat durant el dia per comprar l'objecte preuat, Ramírez reconeix que també s'han vist desbordats de comandes online i que han fet el que bonament han pogut, atès que el 80% de la plantilla està en ERTO. Tanmateix, agraeix la solidaritat que s'ha activat aquests dies a través de les xarxes: "És reconfortant perquè veus que fas comunitat entre els clients i els veïns i que hi ha molta gent que estima el llibre". Força incrèdul de cara al Sant Jordi estiuenc del 23 de juliol, el llibreter està convençut que tot plegat servirà per sacsejar esquemes i per veure el consum com una "acció política" que apel·la l'ètica del comprador.

Carol Porta, llibretera de l'Obaga, afronta el futur amb molta incertesa. L'any passat aquesta petita llibreria del barri de Gràcia de Barcelona s'estrenava per Sant Jordi, i aquest, que havien començat a organitzar "millor", s'han trobat amb la persiana abaixada i sense poder repartir llibres per manca d'infraestructura. "Al principi del confinament encara vaig repartir-ne alguns, però després vaig veure que no tenia sentit i tampoc em volia arriscar", comenta Porta. Sí que s'han adherit a Llibreries Obertes i estan molt contents del resultat. El que també els ha funcionat molt bé és la campanya Salvem l'Obaga, que van llançar quan només veien núvols negres a l'horitzó. "Estic sorpresa per l'èxit de la campanya, a què han respost 300 persones, i agraeixo el suport i l'escalf de la gent", diu. Pel que fa a Sant Jordi, es mostra indignada pel fet que alguns supermercats venguin llibres, això sense mencionar el que opina del gegant Amazon: "Quan es posen en perill les petites llibreries també s'hi posen les petites editorials i els llibres que no són bestsellers", conclou.