La indústria editorial demana suport als governs amb un manifest internacional

Coincidint amb la diada Sant Jordi, Dia del Llibre arreu del món, diverses entitats internacionals que representen el sector del llibre han elaborat una manifest conjunt per lluitar contra la greu situació que viu la indústria editorial. EIBF (European International Booksellers Federation), IAF (International Authors Forum), IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisation), IPA (International Publishers Association) i STM (International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers) firmen un manifest que urgeix governs de tot el món a "reconèixer, donar suport i celebrar la importància dels llibres", a més d'emplaçar les administracions públiques a oferir "estímuls econòmics per sostenir els respectius sectors editorials i les empreses amb valor afegit del seu entorn".

Dia Mundial del Llibre. Autors, editors i llibreters demanen suport internacional és el títol d'un manifest que qualifica de "devastador" l'impacte que l'epidèmia del covid-19 ha tingut en les indústries d'àmbit creatiu. "Hem de trobar sistemes per assegurar el futur d’autors, publicistes, editors, dissenyadors, distribuïdors, llibreters i els que treballen en la gestió dels drets, per tal que la indústria del llibre pugui recuperar-se un cop superem aquesta pandèmia", reclamen.

El text reivindica "el rol vital que els llibres tenen en la societat" i com de necessaris són "per a la recerca científica, per educar les criatures i en l’aprenentatge al llarg de la vida", i assenyala "l'amenaça imminent" en què es troba la "cadena vital" del llibre en un moment en què, paradoxalment, la importància dels llibres s’ha realçat: "Diaris i blocs de tot arreu han confegit llistes de llibres per llegir durant el confinament, tant si són per evadir-se del que està passant com si són per comprendre-ho. En temps difícils, la gent es gira cap als llibres".

També es recalca el paper les revistes especialitzades que publiquen les recerques científiques en què les autoritats es basen a l'hora d'orientar l'estratègia sanitària: "Les inversions dels editors d’aquestes revistes per verificar les recerques, i la seva àmplia difusió, són cabdals". I es recorda que una manera de tenir cura dels altres és, simplement, "quedar-se a casa llegint un llibre". Un món sense llibre, conclou el manifest, seria "un lloc trist i empobrit". "Nosaltres estem treballant durament per travessar aquesta crisi, però necessitem ajuda per sobreviure. Necessitem que els governs ens ajudin a superar-la junts", demanen.