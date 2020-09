Santiago de Compostel·la espera recuperar les escultures del Pòrtic de la Glòria en poder dels Franco

L’Ajuntament de Santiago de Compostel·la espera que la sentència que ordena a la família Franco tornar el Pazo de Meirás serveixi per reobrir la reclamació de les escultures del Pòrtic de la Glòria de la catedral de Santiago, obra del Mestre Mateu, en poder de la família, segons informa Europa Press. “Són propietat de l’Ajuntament”, diu l’alcalde de la ciutat, Xosé Sánchez Bugallo, que recorda que els Franco les tenen per “una apropiació indeguda” i que l’Ajuntament "sempre va anar a totes” en el litigi.

Tot a així, l’alcalde aclareix que els dos processos “parteixen de posicions molt diferents” perquè l’Ajuntament no tenia documentació “que sostingués la petició” per recuperar les escultures d’Abraham i Isaac. L'ha aconseguit durant el procés judicial, però ara tenen el problema que la fase en la qual es troba el procés no els permet aportar aquests documents.

El jutjat número 41 i l’Audiència Provincial de Madrid va donar la raó a la família en aquest cas a finals de l’any passat i el govern local va recórrer la decisió. "No tinc cap dubte que aquestes escultures són propietat dels ciutadans de Santiago. L’únic dubte raonable és si va ser una apropiació indeguda o va ser del cap de l'estat. En aquest cas, serien de tots els espanyols”, conclou l’alcalde.