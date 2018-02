Santiago Sierra presenta aquest dilluns la polèmica obra 'Presos polítics' a Madrid

L'estudi de l'artista Santiago Sierra ha anunciat que l'obra 'Presos polítics a l'Espanya contemporània', que ha estat motiu d'una gran polèmica en l'última edició de la fira d'art Arco, serà presentada finalment fora de la fira aquest dilluns, 26 de febrer, a Madrid i el dijous, 1 de març, a València.

Després de la retirada de la peça de la galeria Helga de Alvear dimecres passat 21 de febrer, al principi es va informar que l'artista havia decidit suspendre la presentació sobre la seva creació que tenia prevista aquest dissabte passat en el marc d'activitats paral·leles a la fira.

No obstant això, poc després, des de la galeria especificaven que finalment "la decisió encara no estava presa" perquè l'estudi de Santiago Sierra negociava amb ARCO la possibilitat de mantenir l'acte, possibilitat que es mantenia fins al migdia d'aquest divendres, tal com assenyalava a Europa Press un portaveu d'Helga de Alvear.

Finalment la presentació tindrà lloc aquest dilluns a les 19 hores a la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo a Madrid, que comptarà amb el propi artista com a ponent, a més d'altres participants com Víctor Jiménez, membre del SAT (Sindicat Andalús de Treballadors), o Pablo Mayoral, de la Comuna Expresos del Franquismo.

A Madrid també acompanyaran a Sierra representants de Xarxa Jurídica Cooperativa, Madres contra la Represión, No Somos Delito y la CNT.

Per la seva banda, el segon dia de presentació serà a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) de València, amb la participació de Santiago Sierra i una altra persona del seu estudi al costat de Pablo Mayoral.

Dimecres passat, Tatxo Benet va comprar l'obra de Sierra, just abans que les peces fossin retirades d'Arco, on formaven part de l'estand de la galeria d'Helga de Alvear, després que el president d'Ifema considerés que eren poc adients en un cas flagrant de censura. Un dia després de l'adquisició, Benet ha rebut desenes de propostes de llocs que s'ofereixen per exhibir-la, però ell té clar que primer de tot vol que es vegi a Lleida.