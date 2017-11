'Salvator Mundi', de Leonardo Da Vinci, es ven per 382,3 milions d'euros, el preu més alt de la història

Un quadre de Leonardo Da Vinci, pintat fa cinc segles, s'ha venut en una subhasta d'art contemporani de Nova York per 382,3 milions d'euros, el preu més alt aconseguit en tota la història d'una subhasta pública.

Segons la casa Christie's, 'Salvator Mundi' és l'única obra de l'artista italià (1452-1519) que encara estava en mans privades i el seu valor es va multiplicar quan el 2011 es va confirmar que l'autor era el pintor renaixentista.

L'obra ha passat per moltes mans, entre les quals les d'Enriqueta Maria de França i les de tres monarques anglesos. L'últim propietari ha sigut el col·leccionista multimilionari rus Dimitri Ribolovlev, que la va comprar fa quatre anys per 108,2 milions d'euros. A la mateixa subhasta es van quadres d'Andy Warhol, Cy Twombly o Mark Rothko.

La licitació va durar 20 minuts

La licitació pel quadre de Da Vinci tan sols va durar 20 minuts, un temps també excepcional, i va començar amb un preu inicial de 70 milions de dòlars. En tres minuts ja es va passar a la xifra de 200 milions, i en deu minuts ja eren 300 milions. A la disputa final hi van arribar dos compradors. Quan un d'ells va passar de 315 milions a 339,5 milions d'euros, l'altre va claudicar.

L'obra mostra un Jesucrist que té la mà dreta alçada i aixeca dos dits en senyal de benedicció. L'altra mà aguanta una esfera de cristall. 'Salvator Mundi' va ser pintat a finals de 1490 i sempre ha estat envoltat de polèmica perquè durant anys alguns experts defensaven que en realitat l'havia pintat un dels deixebles de Da Vinci. El 1958, després que fos restaurat i s'hagués eliminat un bigoti que algú hi havia afegit, el quadre va ser comprat per Sotheby's per tan sols 59 dòlars. Aleshores encara hi havia molts dubtes sobre l'autoria.



L'obra va ser redescoberta el 2005 pel tractant d'art novaiorquès Robert Simon i posteriorment va ser sotmesa a nous exàmens i una restauració a fons. Leonardo Da Vinci no va ser gaire prolífic com a pintor: tan sols va pintar una vintena de quadres.

De moment, es desconeix qui és el comprador.