Polèmica a la Scala de Milà perquè vol incorporar un ministre saudita a la junta directiva

El prestigiós teatre d'òpera italiana la Scala de Milà s'ha vist implicat en una polèmica quan s'ha sabut que negociava la possibilitat d'incloure el ministre de Cultura de l'Aràbia Saudita, Badr bin Abdul·lah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, com a membre de la junta directiva de l'entitat. Segons informa ' The Guardian', la incorporació del ministre a l'entitat implicaria l'entrada de 15 milions d'euros els propers cinc anys al teatre.

El director executiu i artístic de la Scala, Alexander Pereira, ha defensat l'entrada del saudita i ha definit l'opció com "una gran oportunitat". Pereira ho ha justificat al·legant que "aquestes oportunitats econòmiques no arriben cada dia", tot i que no ha aclarit la procedència de l'aportació del ministre de Cultura saudita. "Podrien venir tant d'un saudita com d'un banc o una empresa privada", ha dit.

Diversos inversors de la Scala han explicat al diari italià ' Corriere della Sera' que "les negociacions són una iniciativa personal" de Pereira i han demanat al govern italià que intervingui en l'assumpte, que consideren que és "complex i delicat". El senador italià Maurizio Gasaparri, membre del partit de Berlusconi, Força Itàlia, ha portat l'assumpte al Parlament i ha posat el teatre en el seu punt de mira. Gasaparri ha criticat que la Scala intenti rebre diners d'un país "que no respecta els drets humans fonamentals".