La Schubertíada de Vilabertran reforça la importància del lied

El coordinador de l’Associació Franz Schubert, Víctor Medem, assegura que la 26a edició de la Schubertíada de Vilabertran és “un autèntic who is who del panorama del lied actual”. Ho diu repassant els setze concerts que es faran a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran (Alt Empordà) del 17 d’agost al 2 de setembre. Hi apareixen noms que formen part de la història del festival, com ara el baríton alemany Matthias Goerne, la mezzosoprano britànica Sarah Connolly, la soprano alemanya Mojca Erdmann, la mezzosoprano argentina Bernarda Fink i el tenor alemany Christoph Prégardien, que repeteix a Vilabertran després del magnífic Winterreise de l’any passat. També hi ha cantants que s’estrenen a Vilabertran, com el suís Andrè Schuen, “el baríton de referència per al futur”, segons Medem; la noruega Lise Davidsen, que oferirà un programa que inclou peces de Sibelius, i l’alemanya Katharina Konradi, que inaugurarà el festival acompanyada al piano de Wolfram Rieger.

“Volem donar molta importància al lied”, diu el president de l’Associació Franz Schubert, Jordi Roch. “La Schubertíada és un referent absolut en la representació de la cançó poètica, i aquest any hem volgut reivindicar-la”, afegeix Medem. No és que el lied no fos estructural en les edicions anteriors, però sí que és veritat que la seva presència és encara més notable ara, sobretot després que l’any passat hi hagués una aposta important per la música de cambra. Així i tot, no hi faltarà la cita amb el Quartet Casals, que s’enfrontarà a Les set últimes paraules de Crist a la creu de Haydn. Tot plegat en una Schubertíada amb un pressupost de 258.000 euros (35.000 més que al 2017), 40.000 dels quals els aporta el departament de Culura de la Generalitat.

L’alineació de veus ja és prou consistent per valorar positivament aquesta edició, però la Schubertíada no seria el que és sense altres elements fonamentals, com ara la tria de repertoris, l’elecció de grans pianistes i el suport al talent jove. Pel que fa al repertori, i a banda del programa amb cançons de Brahms i el Kindertotenlieder de Mahler que cantarà Conolly, o el recital post- romàntic de Goerne amb peces de Pfitzner, Wagner i Richard Strauss, destaca l’ambiciós repte que assumirà la jove soprano madrilenya Natalia Labourdette amb el guitarrista Javier Verdugo, amb obres de Dowland, Schubert, Wolf, Britten, Saint-Saëns i Villa-lobos, entre d’altres.

Entre els pianistes que acompanyaran els cantants hi ha Alexander Schmalcz, Roger Vignoles, Gerold Huber i Julius Drake. A més, Igor Levit farà un recital de piano sol. I el suport al talent jove és en la programació, amb noms com el Cosmos Quartet, però també en els concerts lligats a l’Acadèmia de la Schubertíada amb Wolfram Rieger com a professor.

Eixamplant horitzons

Una de les novetats d’aquesta edició és la incorporació de nous escenaris que acolliran sis concerts. Repeteix l’Auditori dels Caputxins de Figueres i s’hi afegeixen el monestir de Sant Quirze de Colera, l’església de Santa Maria de Castelló d’Empúries i el monestir de Sant Andreu de Sureda, al Rosselló, on Arnau Tomàs, del Quartet Casals, interpretarà les suites per a violoncel de Bach en dos concert d’homenatge a Pau Casals i als refugiats que van passar pel camp d’Argelers el 1939. Al marge del festival, la Schubertíada s’expandeix fins a Valdegovía, a Àlaba, amb quatre concerts al juliol.