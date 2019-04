La Schubertíada 2019 celebra els 25 anys de fidelitat de Matthias Goerne

La 27a edició de la Schubertíada de Vilabertran celebrarà els 25 anys del debut de Matthias Goerne al festival amb dos recitals que commemoren la relació entre el baríton i el certamen. Com diu Jordi Roch, president de l’Associació Franz Schubert, Goerne "simbolitza la fidelitat a la nostra iniciativa”.

El festival ha presentat aquest divendres un programa de dinou concerts durant l’estiu que es faran a Vilabertran, Figueres, Castelló d’Empúries i Gaubea (País Basc), i encara quatre més al llarg de l’any i el 2020 a Barcelona, on arribarà al Palau de la Música per primera vegada.

A l’escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran es podrà veure Christiane Karg -soprano alemanya que inaugurarà l’edició-, el debut de Joyce DiDonato, Andrè Schuen i el Quartet Casals. Un altre dels plats forts, el pianista Wolfram Rieger interpretant el 'Cançoner espanyol' d’Hugo Wolf amb les veus de la mezzosoprano Marie Seidler i el baríton Manuel Walser.

La Schubertíada estén enguany la seva programació més enllà de Vilabertran, a Figueres (concert amb la Coral de Girona), Castelló d’Empúries (concert per orgue i trompeta, amb música de Bach) i Goerne, al País Basc.



En aquesta 27a edició de la Schubertíada se celebren els 25 anys del debut de Matthias Goerne amb dos recitals que commemoren la relació entre el baríton i el festival. Jordi Roch, president de l’Associació Franz Schubert, ha manifestat: “Ell simbolitza la fidelitat a la nostra iniciativa”.



També torna Andrè Schuen, baríton que va debutar l’estiu passat a la Schubertíada, establert com a referent gràcies a la seva noblesa vocal. A més, la mezzosoprano Joyce DiDonato oferirà un concert amb l’estrena europea de la seva versió del ‘Viatge d’hivern’, el gran clàssic schubertià.



Tampoc hi faltarà el Quartet Casals, considerat com un clàssic de l’estiu a Vilabertran, que torna un any més a la Schubertíada per posar el punt final, ja que serà el concert de cloenda.

'Schubert lied' a Barcelona

La Schubertíada torna per tercer any consecutiu a Barcelona per omplir-la de lied interpretat per grans artistes com la jove soprano Katharina Konradi, després del seu rutilant debut l’any passat; el baríton Konstantin Krimmel i les sopranos Natalia Labourdette i Sheva Tehoval. Al Palau de la Música hi cantarà el baríton Christian Gerhaher, acompanyat del seu inseparable pianista Gerold Huber, un duo que és un referent ineludible en el circuit internacional del lied.



D’altra banda, i en la línia d’apostar pel nou talent, torna l’Acadèmia de la Schubertíada de la mà del pianista Wolfram Rieger. Així, es dona l’oportunitat a dos duos de participants del Curs Internacional de Lied Wolfram Rieger 2018 d’aprofundir en la feina realitzada. El concert final de l’acadèmia serà el seu debut a la Schubertíada.



I a causa de l’estreta relació que té el festival amb Wolfram Rieger, se li ha encarregat la interpretació del ‘Cançoner espanyol’ d’Hugo Wolf, obra caracteritzada per la seva llarga extensió i complexitat i per a la qual el mestre Rieger ha escollit dos dels millors cantants de la nova generació: la mezzosoprano Marie Seidler i el baríton Manuel Walser. Sens dubte un dels plats forts de la 27a edició de la Schubertíada, en què s’ajunten l’experiència, el talent i el repte.