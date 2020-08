La Schubertíada clou la 28a edició amb el 100% de les entrades venudes

"La resposta del públic ha estat aclaparadora -es feliciten els organitzadors de la Schubertíada en un comunicat-. S'han venut el 100% de les localitats disponibles amb un aforament reduït al 40% de la capacitat habitual dels concerts". Així, amb aquesta xifra rodona, es clou un dels pocs festivals d'estiu que han pogut tirar endavant una programació adaptada a la situació excepcional mantenint un cartell amb intèrprets internacionals. En total, la 28a edició de la Schubertíada de Vilabertran ha presentat onze concerts del 13 al 30 d'agost, sempre respectant totes les mesures de seguretat. Fins i tot en alguns concerts els músics han tocat amb la mascareta posada. És el cas del Quartet Quiroga, que el 13 d'agost va obrir una edició de la Schubertíada que posava en valor la formació "reina" dels quartets.

651x366 La Schubertíada va seguir estrictes mesures de seguretat / David Borrat

Els organitzadors han volgut fer una menció especial al primer recital a la Schubertíada de la pianista britànica Imogen Cooper, resident a l'Empordà. "Amb rigor, personalitat i elegància va presentar un concert de gran emotivitat amb obres de Schubert i Beethoven i va mostrar un pianisme de la vella escola de gran volada", opinen els organitzadors. Aprofitant l'avinentesa d'aquesta residència a l'Empordà, la Schubertíada ha ofert a Cooper una col·laboració regular en el futur després de l’èxit del seu primer recital.

651x366 La pianista Imogen Cooper / David Borrat

Tampoc hi han faltat noms fidels del cartell de la canònica de Vilabertran com ara Matthias Goerne, que va venir des d'Alemanya amb el jet privat d'uns amics per no faltar a la seva cita anual amb el públic català. Goerne, acompanyat d'Alexander Schmalcz, i el Quartet Casals van oferir un doble concert el mateix dia per poder arribar a més públic, ja que l'aforament de la canònica s'havia reduït al 40%.

"La Schubertíada és un festival de melòmans per a melòmans. Els que considerem la música com a part essencial de la vida no podíem deixar d'escoltar música del màxim nivell aquest estiu i havíem de mantenir-nos fidels als nostres compromisos amb els músics i el públic", ha dit Víctor Medem, director de la Schubertíada. "Aquesta aposta ferma per part de la Schubertíada en aquest context tan advers ha estat corresposta amb escreix pels músics i públic. El suport de les institucions i patrocinadors ha estat decisiu per fer viable aquesta Schubertíada que mai oblidarem. Vull destacar especialment el compromís de la Fundació Banc Sabadell", ha subratllat Medem.

651x366 Víctor Médem, director de la Schubertíada de Vilabertran / David Borrat