Se suspèn el judici del cas dels 'riggers' en vaga durant el Sónar

El jutjat social número 27 de Barcelona ha suspès la vista per determinar si es va vulnerar el dret a vaga dels 'riggers' encarregats del muntatge del Festival Sónar, després que Fira de Barcelona optés per contractar una altra empresa per substituir els vaguistes. El procediment, que enfronta el Sindicat de Riggers, l'empresa UTE Rigging i Fira de Barcelona, s'havia de celebrar aquest dimecres a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Després de parlar-ho amb els advocats, el jutge ha decidit posposar el judici fins que es resolguin els recursos de reposició presentats pels advocats del Col·lectiu Ronda que representen el Sindicat de Riggers. A més d'afegir proves, els advocats demanen poder discutir fets que no s'havien produït quan es va celebrar la vista de mesures cautelars. Els demandats s'han mostrat contraris a la suspensió de la vista oral, que encara no té una nova data.

Els 'riggers' estan en vaga des d'inicis de juliol com a mesura per reclamar ser subrogats per l'empresa que havia de resultar adjudicatària de la licitació que va fer Fira de Barcelona per al muntatge de les fires dels pròxims quatre anys. Durant el Sónar, que es va celebrar del 18 al 20 de juliol, la Fira, en el consorci de la qual hi ha tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona, va optar per contractar una altra empresa per evitar la suspensió del festival de música electrònica, un fet que els 'riggers' van portar al jutjat en considerar que s'havia vulnerat el dret de vaga.

El jutge, però, va descartar aplicar mesures cautelars i aturar el muntatge del Sónar, de manera que el festival es va acabar celebrant. Després de les primeres setmanes de protesta, la Fira va anul·lar el concurs i la pròrroga del servei, que prestava l'empresa UTE Rigging, que va quedar sense efecte. De moment, la Fira fa adjudicacions directes a les empreses en funció de cada projecte i les necessitats de cada esdeveniment mentre el procés judicial segueix en curs i fins que es torni a licitar el servei.