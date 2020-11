'Seduced': dins de la secta nord-americana de les esclaves sexuals

Cecilia Peck i Inbal B. Lessner per a Starz

En emissió a Starzplay

“Va ser en aquella finestra. Vaig ser la primera dona del meu grup d'esclaves a qui van marcar”, explica India Oxenberg tot assenyalant una casa tan bon punt comença Seduced: Inside the NXIVM cult. Poc coneguda entre nosaltres perquè no va estendre els tentacles més enllà de Nord-amèrica, NXIVM ha generat un gran rebombori mediàtic i judicial als Estats Units. Fins al punt que ara mateix tenim disponibles dues docusèries que ressegueixen l'entrellat d'aquesta secta, The vow a la HBO i Seduced a Starzplay. Disfressada d'organització que oferia cursets d'alt nivell en emprenedoria i creixement personal, NXVIM no s'hi va posar per poc: entre les persones reclutades, les dues hereves multimilionàries de l'imperi Seagram, Sara i Clare Bronfman; el fill de l'expresident Carlos Salinas i altres figures de les elits mexicanes, i un bon grapat de gent vinculada al cinema i la televisió. És el cas de la protagonista de Seduced, India Oxenberg, filla de Catherine Oxenberg, coneguda pel paper d'Amanda Carrington a Dinastía. És Catherine qui engresca India a apuntar-se a NXIVM l'any 2011. També serà ella qui més lluiti per treure la filla d'allà quan s'adoni del poder destructor d'aquesta secta encapçalada pel guru Keith Raniere.

Amb els testimonis de mare i filla com a narrativa principal, més la participació d'altres víctimes i de diferents experts en sectes, Seduced traça les dinàmiques d'un grup d'aquest tipus primer per captar els membres i després per mantenir-los sota control. En el cas de NXIVM, s'explotaven les retòriques lligades a l'ambició professional i la millora personal, tot amanit amb un polsim de pseudoespiritualitat. En un dels grans moments de la sèrie s'explica com el Dalai-lama va cobrar un milió de dòlars per aparèixer en un esdeveniment organitzat per Raniere i les germanes Bronfman per promocionar la seva imatge.

A partir de la xerrameca d'autoajuda neoliberal, NXVIM va crear un subgrup secret només de dones destinades a ser esclaves sexuals de Raniere, a qui marcaven com bestiar amb un signe que amagava les inicials KR. Abans se les havia ensinistrat per creure que elles “escollien no ser víctimes” i les havien obligat a entregar secrets personals amb els quals coaccionar-les si calia. L'objectiu de la sèrie és explicar-nos com una noia qualsevol pot acabar víctima d'una estructura tan tòxica i abusiva. Si The vow resulta carregosa per la quantitat de testimonis i detalls que presenta, la clau de Seduced radica en centrar-se en l'experiència d'India Oxenberg i la seva mare, que, a més, resulten unes narradores extraordinàries. Menció especial al paper secundari de l'àvia, Isabel Karađorđević, que encara ostenta el títol de princesa Isabel de Iugoslàvia, i l'única a veure des del principi NXIVM com la colla de xarlatans depredadors que eren.

Tot sona sincer en els testimonis d'India i Catherine, però gens espontani. En els dos últims episodis queda clar, perquè la mateixa Catherine ho explica, quines haurien estat les repercussions penals per a India en el cas d'haver sigut responsable de la captació d'altres dones com a esclaves. A partir d'aquí, Seduced també es desvela com una sèrie al servei de la construcció d'un relat concret, molt ben travat, sobre India com a víctima i supervivent, i res més, d'una organització criminal. Sense cap reflexió ulterior sobre l'atractiu dels discursos que enalteixen una visió triomfalista i narcisista de l'individu en general i l'empoderament de les dones en particular.