La Biennal de Pensament reflexionarà sobre democràcia, tecnologia i ciutat en temps de covid

La segona edició de la Biennal de Pensament Ciutat Oberta organitzada per l'Ajuntament de Barcelona se celebrarà del 13 al 18 d'octubre. El futur de la democràcia, la tecnologia i la ciutat seran els eixos de les reflexions de més d'un centenar de participants en els camps del pensament, l'art, l'activisme i la ciència, entre els quals hi haurà Margaret Atwood, Mircea Cărtărescu, Bruno Latour, Marina Garcés, Isaki Lacuesta, Irene Solà i Daniel Innerarity.

La crisi del covid serà present en bona part de les xerrades. De fet, hi haurà moltes intervencions telemàtiques i les presencials es faran exclusivament en espais exteriors com ara la plaça de Joan Coromines, el Pati de les Dones del CCCB, la Model, la Fabra i Coats, els Jardins Agustí Centelles (del Palau Macaya), els Jardins de Pla i Armengol (a tocar de l'Hospital de Sant Pau) i els del recinte industrial de Can Ricart, al Poblenou. Com l'any passat, tots els espais seran d'accés gratuït, però enguany caldrà fer reserva prèvia de la localitat, els emplaçaments estaran perimetrats, hi haurà control d'accés i altres mesures sanitàries, i l'aforament màxim anirà de les 400 a les 800 persones.

Com ja ha passat amb el Festival Grec, i com s'està fent amb la pròxima edició de les festes de la Mercè, la Biennal de Pensament també ha hagut de "replantejar molts dels escenaris i formats" depenent de la pandèmia del coronavirus, tal com ha explicat aquest dijous el tinent d'alcaldia Joan Subirats en una roda de premsa que ha servit sobretot per constatar que la Biennal "es farà", per explicar en quines condicions i per avançar-ne la línia de continguts i els principals participants. Pels mateixos motius, la Biennal no anirà més enllà de la setmana del 13 al 18 d'octubre, i a diferència de l'any passat la programació paral·lela del Més Biennal (que acullen altres equipaments) també es concentrarà aquests mateixos dies.



"La pandèmia fa incrementar molts dels interrogants que plantejàvem a la Biennal anterior, perquè estem plens d'incerteses sobre el futur, amb una sensació de risc molt clara i unes alternatives de protecció que són temes de discussió. La Biennal vol ajudar a remoure idees, a repensar instruments i a mirar els reptes del segle XXI amb mirades noves", diu Subirats.

Tecnologia, urbanisme i democràcia

Condueix la Biennal un consell assessor del qual formen part el CCCB, l'arquitecte Josep Ferrando; el professor de filosofia moral i política Daniel Gamper; el dissenyador i activista Adrià Garcia Mateu; l'arquitecta, investigadora, comunicadora i música Núria Moliner; la periodista i investigadora Marta Peirano, i el professor de filosofia César Rendueles.



Entre els convidats a participar-hi com a ponents hi haurà artistes com l’escriptora Margaret Atwood i Maria Arnal, la companyia teatral La Calòrica, el poeta Enric Casasses, la coreògrafa i ballarina Núria Guiu, l'escriptora Cristina Morales, l'artista Alicia Kopf, l'artista i l'escriptora Irene Solà, l’escriptora Marta Marín-Dòmine, els cineastes Isaki Lacuesta i Carla Simón, l'arquitecte Hashim Sarkis, l'escriptor Nick Srnicek i el sociòleg Mike Davis, entre molts més. També hi participaran noms del pensament com ara Marina Garcés, Bruno Latour, Alícia García Ruiz, Javier Gomà, Ignacio Sánchez Cuenca, Yayo Herrero, Santiago Alba Rico i Daniel Innerarity.