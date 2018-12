Segona oportunitat per a Penélope Cruz i Antonio Banderas

Les nominacions televisives dels Globus d’Or mostren més renovació que no pas els Emmy, ja que bona part dels candidats són sèries noves. En el cas de drama, The Americans és la més veterana i haurà de competir contra les debutants Bodyguard, Homecoming, Killing Eve i Pose. A la banda de comèdia, The marvelous Mrs Maisel parteix com a favorita, però intentaran trencar el pronòstic Barry, The good place, Kidding - l’única que no competeix amb primera temporada - i El método Kominsky. Pel que fa a intèrprets, n’hi ha dos espanyols que tindran opció a revàlida després d’haver estat nominats als Emmy i quedar-se sense estatueta: Penélope Cruz (pel seu paper de Donatella Versace a American crime story ) i Antonio Banderas (pel seu Picasso a Genius ).

A l’espera de veure com es repartirà el palmarès, crida l’atenció que la plataforma més nominada no ha sigut la HBO -que ho ha estat en 17 de les últimes 19 ocasions-, ni tampoc Netflix, sinó FX, amb opció a 10 guardons. La cadena es beneficia de The Americans, que ha tancat amb èxit la seva història. Un menys són els que pot obtenir Amazon, i també la HBO. Netflix, per part seva, en pot aspirar a vuit.