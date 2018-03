Séptimo A estrenen el videoclip d''Everybody is winni'

'Everybody is winni' és un nou punt de partida per a Séptimo A, el grup format per una colla de sis amics de Solsona i dos de Cardona que es van iniciar plegats en el món de la música per passar-ho bé fent una activitat junts i que ara, després de transcórrer diverses etapes, apel·len a un retorn a l’essència original d’aquests amics que es volen divertir, però amb vocació d’arribar al màxim de gent que connecti amb la seva música perquè creuen fermament en la seva proposta. Ho demostren en la cerimònia lúdica d'aquest videoclip dirigit per Arnau Abella.

Séptimo A van publicar el seu primer àlbum amb versions, 'Mundo Normal' (2016), però aviat van adonar-se’n que interpretar temes d’altres artistes no els permetia expressar-se veritablement en primera persona, mostrar-se tal qual, així que van començar a compondre temes propis amb l’objectiu de deixar de ser un grup de versions per passar a ser els intèrprets de les seves pròpies composicions. Així va néixer el seu segon disc: 'Papers' (2017).

Ara proposen un pas més creant un nou disc deixant-se portar per les ganes de divertir-se i divertir al seu públic. Aquest nou pas, aquest “despullar-se” per mostrar-se en la seva plenitud i de manera original, es plasmarà aquest 2018 en l’edició del nou disc, amb la presentació d’una nova imatge i amb un nou concepte de directe més “directe”. I, per començar, s’han fet seu un concepte de l’argot cardoní cuit a l’emblemàtic Firabar (quarter general dels Strombers) per contagiar amb el seu “Winni” a tothom que es vulgui deixar seduir per aquesta proposta de diversió sense pretensions, d’honesta camaraderia, de declaracions d’amor i festa sense hora de tancament.