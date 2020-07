Formidable retrat d’un malalt de covid i els seus sanadors

'Covid 451'

Teatre Lliure. Festival Grec. 21 de juliol del 2020

Sosté Sergio Blanco que el teatre cura i que per això al món grec els temples dedicats al déu de la medicina, Asclepi, estaven ben a prop dels teatres, perquè tots dos curaven. Òbviament que va ser la medicina i els equips hospitalaris els que van curar-lo de la infecció per covid, però també és indubtable que el teatre és terapèutic fins i tot per a aquells que no estan malalts.

Covid 451 és el relat en primera persona de la temuda malaltia des dels primers símptomes fins a la curació, narrada pel presumpte malalt i cinc sanitaris reals que han intervingut en tants i tants d’aquests processos des que va esclatar la pandèmia. L'obra és un relat dividit a manera d’escenes en pròleg, les tres setmanes d’internament a l'Hospital de Sant Pau i un epíleg. Un relat commovedor i emotiu que comença amb el dolor sobrevingut i continua amb el diagnòstic, l’internament i la UCI, i on el protagonisme del malalt es dilueix en el dels cinc sanitaris que l’atenen i el salvaran. Tot pas a pas.

Hi ha veritat i hi ha ficció en un joc en el qual Blanco és expert i que a més broda. El text és seu però ha estat construït a partir de les converses amb aquells seleccionats entre els equips de molts hospitals per pujar a l’escenari amb ell. No són actors, però actuen sense deixar de ser ells mateixos. I la seva veritat esdevé ficció en aquesta història que resumeix l'experiència de tants malalts, el funcionament d’un hospital i exemplifica l'entrega i el compromís vocacional dels sanitaris, ja siguin metges, infermeres, auxiliars d’infermeria, graduats socials o dones de la neteja. Blanco juga i els fa jugar, sense gravetat, amb humor inclòs, i tot sovint destapa les cartes del joc quan deixar volar la imaginació o es fa preguntes doloroses.

Covid 451 colpeix i emociona. És un retrat ficcional, d’ alter ficció en diu Blanco, tan real que pertorba i que il·lustra, com ningú ha fet, de manera precisa i concreta els temes que envolten la crisi sanitària. Formidable.