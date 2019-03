Els Serrano il·lustren el “caos” d’Europa amb l’OBC

Posar imatges a la Novena simfonia de Beethoven. Aquest és el repte de l’Agrupación Señor Serrano, una de les més internacionals del panorama escènic català, que aquest cap de setmana actua a L’Auditori -en tres funcions, dins el trencador cicle Escenes- amb l’acompanyament musical de l’OBC i sota la batuta del titular de l’orquestra, Kazushi Ono. Utilitzant el seu habitual dispositiu de cinema en temps real, que inclou l’ús de càmeres de vídeo, la creació de maquetes i la manipulació d’objectes (a l’escena hi haurà des de flors fins a escombraries, passant per ampolles i teclats d’ordinador), els Serrano volen reflexionar sobre el projecte europeu, o el que consideren el “caos” d’Europa des dels inicis.

“Parlem de com cada cop que intentem posar en pràctica els ideals europeus ens trobem resistències, o no podem ser-hi fidels”, explica Pau Palacios. Però, tal com passa amb la composició de Beethoven, “ens oblidem de tot i ho tornem a intentar”. El músic va escriure aquest “cant a l’alegria” en un moment “baix” de la seva vida, diuen, però no es va resignar, com passa amb l’ideal utòpic de la UE, que constantment està renaixent de les cendres. Per a Ono, la dramatúrgia dels Serrano mostra la capacitat de Beethoven de “sobreposar-se als obstacles”. “Busca, busca, busca i al final troba l’alegria”, afirma el director musical.