Serrat, sobre l'independentisme: "Estan marejant tant la perdiu que es deuen estar marejant ells mateixos"

Joan Manuel Serrat ha tornat a entrar en terreny polític i, com ja li és conegut, ha discrepat del full de ruta independentista. En la presentació de la seva nova gira al Círculo de Bellas Artes de Madrid, 'Mediterráneo da capo', ha aprofitat per parlar de Catalunya i ha assegurat que "segueix la festa". "Ara deuen estar marejant la perdiu i s'acabaran marejant els que han de fer dur a terme aquestes discussions", ha afirmat. Serrat ha explicat que "cada dia hi ha una notícia sorprenent en la qual passem de no tenir president a l'opció de tenir-ne dos", ha subratllat. I ha afegit: "No acaben de reconèixer on és la sortida".

Serrat també ha alertat del fet que el president del Parlament vagi a Brussel·les "a veure algú que diu que és president". "Estem en la fira dels disbarats", ha apuntat. El músic ha titllat Carles Puigdemont "d'intransigent" pel fet que vulgui ser investit encara que no sigui a Catalunya. "En aquest conflicte ens trobem en un atzucac", ha dit. Serrat també ha parlat de Tabàrnia, que ha considerat una "performance molt a l'estil del molt honorable president de Tabàrnia, Albert Boadella". "És un acte satíric molt en la seva manera d'entendre el teatre. La dramatúrgia és a la seva vida", ha apuntat.

La nova gira que prepara Serrat porta per nom 'Mediterráneo da capo' i vol simbolitzar un retorn als orígens amb l'àlbum que més l'ha donat a conèixer. L'espectacle es posarà en marxa el 22 d'abril a Roquetas de Mar (Almeria) i culminarà el seu recorregut en territori estatal a Barcelona el 18 i 19 de desembre, a l'Auditori Fòrum. Durant tot el 2018 passarà per París (12 de maig), Sevilla, Saragossa, Madrid, la Corunya, Bilbao, València i Granada, entre altres ciutats. Entre octubre i desembre també s'escaparà a l'Argentina, Xile i l'Uruguai, i el 2019 tornarà a l'Amèrica Llatina per visitar la resta de països del continent. El nou espectacle girarà al voltant de les deu cançons d'aquest treball, publicat el 1971, que sonaran amb "els arranjaments que es van gravar en el seu moment". El concert també inclourà altres temes del seu extens repertori. "També hi haurà altres cançons, algunes de sorprenents", ha subratllat.

"L'espectacle anirà mutant i creixent. Anirà canviant a mesura que vagi avançant. En aquests moments no el tinc definit ni per al primer concert", ha explicat Serrat durant la breu presentació de la gira. No ha volgut anticipar quines novetats es veuran, però ha deixat clar que estarà sol i que no hi haurà "amics" en el seu espectacle. "Que haguessin vingut també a la presentació!", ha bromejat. L'artista ha exhibit molta sintonia amb els periodistes i ha baixat de la tarima per parlar cara a cara amb els seus interlocutors donat que hi havia problemes de so. El cantautor català ha dit que es troba prou bé de salut per iniciar una nova gira: "Jo m'ho passo molt bé amb la música, però no voldria fer el ridícul", ha afegit.