Serrat respon a un espectador que li exigia que cantés en català

"Canta en català, que som a Barcelona!", va cridar divendres un espectador durant el tercer concert de la gira Mediterráneo da Capo a l'Auditori del Fòrum. El repertori d'aquesta gira té una primera part centrada en les deu cançons de 'Mediterráneo', "totes en castellà", com va recordar el mateix Serrat. Però en la segona part del concert, quan Serrat fa un repàs antològic de la seva carrera, predominen les cançons en català, per exemple: 'La lluna', 'Cançó de matinada', 'Temps era temps', 'Plany al mar', 'És quan dormo que hi veig clar, 'Pare', 'Barcelona i jo', 'Seria fantàstic', 'Cançó de bressol' i 'Me'n vaig peu'. Canta més cançons en català que en la resta de la gira, precisament perquè és a Barcelona.

Al sentir l'espectador, l'únic dels 6.000 que en aquests tres dies ha fet una crida d'aquesta mena a l'Auditori del Fòrum, Serrat va dir: "Miri, sempre hi ha algú que ve despistat a un espectacle". Tot seguit, va explicar les característiques del concert, i fins i tot va interrompre els aplaudiments del públic perquè volia acabar l'explicació, tal com es pot comprovar en el vídeo.

No és el primer cop que Serrat ha d'aturar un concert d'aquesta gira per respondre a un espectador. El 25 de setembre, al Palau de les Arts de València, i tal com va recollir 'Levante', uns espectadors van escridassar Serrat exigint-li que parlés en castellà. Serrat, que havia presentat l'espectacle en català, va contestar: "Vostè ha d'entendre que en aquest territori, per poder expressar-nos públicament en la nostra llengua, ens ha costat molta gent a les cunetes i moltes presons".