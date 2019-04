Una Setmana Santa amb les llibreries obertes

Un Sant Jordi pasqual i estirat com un xiclet durant els cinc dies previs al 23 d’abril. Així és com estan vivint un gran nombre de llibreries del país aquesta edició tan peculiar, que cau just el primer dia laborable després de Setmana Santa. No és estrany, doncs, que mones i llibres hagin compartit protagonisme aquests dies festius arreu del territori. Tal com ja preveia el Gremi de Llibreters, s’ha produït un transvasament de la població, i les llibreries de comarques a les zones de platja i muntanya han estat les més beneficiades gràcies a l’allau de turistes quan han aprofitat els dies de festa per sortir de la ciutat, mentre que l’àrea metropolitana s’ha buidat i ha quedat en mans dels turistes.

“Hem pensat activitats sobretot per a les famílies, com ara contacontes i signatures d’autors, però també d’il·lustradors, perquè els nens puguin passar-ho bé i trobar un conte”, explica Irene Tortós-Sala, de la llibreria L’Altell de Banyoles. “De fet, aquest any hi hem sortit perdent perquè no tindrem la setmana prèvia de Sant Jordi, i ho hem compensat posant-hi imaginació perquè la gent s’animi a venir aquests dies de Setmana Santa”. Ni Divendres Sant ni Dilluns de Pasqua obre -Tortós-Sala prefereix deixar el protagonisme a la Pasqua-, però en canvi sí que va obrir dissabte i diumenge al matí per aprofitar l’afluència de passejants.

A la llibreria Empúries, de Girona, aquest Sant Jordi ha estat tota una benedicció: la fira que van organitzar dissabte va ser tot un èxit, i la plaça de la Independència va estar com un ou tot el dia: “Estem molt contents perquè hem tingut una resposta fantàstica; Girona estava plena i les sessions de signatures, amb els 31 autors que hem portat, han funcionat molt bé”, explica Maria Carme Ferrer, llibretera i presidenta del Gremi. “Està passant ben bé el que havíem previst des del Gremi, que Sant Jordi s’ha avançat, la qual cosa no impedeix que el dia 23 es venguin molts llibres, també”.

A Barcelona, en canvi, s’ha viscut una situació força irregular, depenent del barri. Xavier Vidal, de la No Llegiu, comentava que sí que han tingut força afluència de públic durant aquests dies. “El llibreter veterà de la Documenta, Josep Cots, em va recomanar obrir perquè el 50% de les vendes es fan durant aquests dies festius, per això vaig decidir obrir, per no perdre la setmana sencera. Ja farem les vacances de Setmana Santa al maig!” En canvi, Carol Porta, de la llibreria Obaga, a la Dreta de l’Eixample, ha obert però amb prou feines ha tingut gent: “Hem utilitzat aquests dies per organitzar-nos; és el nostre primer Sant Jordi i tenim molta feina per gestionar la logística, que és força complicada perquè t’ho jugues tot en un dia i has de calcular bé per quins títols apostes”. La llibreria Calders, al barri de Sant Antoni, també ha optat per obrir, i ha constatat més afluència de públic. “Exactament com cada any”, conclou el llibreter Abel Cutillas.

Una de les inquietuds més grans ara per als llibreters, tant de ciutat com de comarques, és el temps que farà dimarts, i toquen fusta perquè la pluja no desllueixi la jornada. Amb tot, l’optimisme regna, com testimonia Tortós-Sala: “Estic convençuda que superarem l’increment previst del 0,2% en la facturació, i que la gent també comprarà llibres per Sant Jordi: és contagiós!”