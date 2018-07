Sevilla acollirà els Premis Goya 2019

La 33a edició dels Premis Goya se celebrarà el febrer del 2019 a Sevilla, segons han avançat fonts de l'organització a Europa Press. És la segona vegada en 32 anys d'història dels premis que la cerimònia té lloc fora de Madrid. La primera va ser el 29 de febrer del 2000 a l'Auditori de Barcelona, amb Antonia San Juan com a presentadora.

Els presentadors de la pròxima edició seran Sílvia Abril i Andreu Buenafuente, que va presentar la gala el 2010 i el 2011. El president de l'Acadèmia del Cine Espanyol, Mariano Barroso, ha apostat per aquest tàndem després que el resultat de l'anterior edició –marcada per un gran reclam feminista– no fos l'esperat, amb les bromes de Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla i el silenci del públic com a resposta.