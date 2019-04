Mor Seymour Cassel, actor de John Cassavetes i Wes Anderson

L'actor nord-americà Seymour Cassel, conegut per haver sigut un fidel col·laborador dels cineastes John Cassavetes i Wes Anderson, va morir diumenge a Los Angeles, als 84 anys, malalt d'Alzheimer, segons ha confirmat el seu fill.

Nominat a l'Oscar al millor actor de repartiment per 'Faces' (1968), Cassel va participar en les pel·lícules de l'aclamat director de culte John Cassavetes com 'Ombres' (1959), 'Too late blues' (1961), 'Minnie i Moskowitz' (1971) i 'L'assassinat d'un corredor d'apostes xinès' (1976). Un altre director que el va fitxar sovint va ser el realitzador Wes Anderson, en les pel·lícules 'Acadèmia Rushmore' (1998), 'Els Tenenbaums. Una família de genis' (2001) i 'Life Aquatic' (2004).

La llarguíssima filmografia de l'intèrpret també inclou altres cintes com 'Dick Tracy' (1990), 'En la sopa' (1992) i 'Una proposició indecent' (1993).

Cassel va néixer a Detroit (EUA) el 1935, però va viure gran part de la seva infància a Nova York. El veterà actor va passar alguns moments foscos al llarg de la seva vida. Cassel va tenir problemes d'addicció a l'alcohol i a les drogues i el 1981 va ser condemnat a sis mesos de presó per possessió i intent de distribució de cocaïna. A més, el 2009 va ser suspès durant dos anys pel Sindicat d'Actors dels Estats Units (SAG, per les sigles en anglès) per, presumptament, haver assetjat sexualment tres dones que treballaven en aquesta organització. L'actor, que va negar aquesta acusació, va ser candidat en dues ocasions a liderar aquest sindicat, però no va sortir elegit.

Cassel també és conegut en el món de la música per haver inventat el malnom de 'Slash' per al guitarrista Saul Hudson, del famós grup de rock Guns'n'Roses.