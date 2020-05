El Shakespeare Globe Theatre, en perill de tancar definitivament

Pocs indrets queden a Londres que recordin l'essència del teatre del segle XVI com el Shakespeare Globe Theatre. Ubicat a la riba del Tàmesi, aquest icònic edifici circular és una rèplica pràcticament exacta del teatre del 1599 on Shakespeare representava les seves obres. El Globe Theatre es va inaugurar el 1997 i va ser una iniciativa de l'actor Sam Wanamaker, que va construir-lo a partir de donacions gairebé al mateix lloc on hi havia l'original. Des d'aleshores, l'espai ha sobreviscut gràcies als diners obtinguts mitjançant les visites, la taquilla dels espectacles, les activitats educatives i les donacions. Però ara la pandèmia del coronavirus amenaça de tancar-lo definitivament. "Som un teatre sense ànim de lucre i no rebem cap subvenció del govern. Per això necessitem desesperadament la vostra ajuda, molt més que abans", diu el teatre a la seva pàgina web.

Com que el Globe Theatre no forma part del Consell de les Arts del Regne Unit, no ha pogut accedir als prop de 100 milions d'euros d'ajudes que ha llançat el govern britànic. "A diferència d'altres institucions culturals com The Old Vic, Royal Academy i Royal Albert Hall, no podem accedir a les subvencions públiques i la nostra situació financera és molt precària", ha explicat el director executiu del Shakespeare Globe Theatre, Neil Constable. El teatre defensa que forma part "del paisatge cultural i la identitat nacional del Regne Unit" i fa una crida al govern perquè els ajudi a sobreviure.

Durant el confinament – que és més lax al Regne Unit però impedeix obrir els teatres–, el Globe Theatre ha posat a la disposició dels espectadors enregistraments de les seves produccions d'accés gratuït. "Hem tingut 1,9 milions de visites. El públic té unes ganes immenses de consumir cultura en un moment de crisi nacional, però el nostre sector no pot ser substituït per gravacions en línia i donacions", defensa el director executiu del teatre, que alerta que "el món de la cultura mai abans havia estat tan en risc". Des que el teatre va tancar les portes el 20 de març, Constable explica que amb prou feines han pogut pagar els sous dels treballadors, als quals se'ls ha aplicat l'equivalent britànic a ERTO.

El Shakespeare Globe Theatre feia temporada des de l'octubre fins al maig i representava les obres del bard en el format del teatre isabelí. Els intèrprets hi actuen sense llums, ni micròfons ni altaveus i tota la música es toca en directe amb instruments de l'època. El teatre està construït amb fusta de roure anglès i el sostre és de palla, amb la intenció d'assemblar-se al màxim a l'edifici que va acollir les obres de Shakespeare per primera vegada fa cinc segles.