Shakira suspèn tots els concerts i ajorna la gira fins al 2018

Shakira ha ajornat tota la seva gira europea El Dorado World Tour fins al 2018 per una hemorràgia a les cordes vocals, i ha suspès els concerts de Bilbao, Madrid, la Corunya, Barcelona, Montpeller i Lisboa.

La cantant d'origen colombià ja havia anunciat la suspensió de cinc concerts -avui mateix hauria d'haver actuat a Amsterdam-. Ara, però, ha comunicat que no podrà fer cap concert fins l'any que ve. Segons el comunicat de les promotores Live Nation i Last Tour, els metges li han aconsellat que descansi i que es recuperi completament abans de començar la gira mundial perquè si no ho fes, el dany podria ser més greu. "Shakira està molt decebuda, perquè esperava poder començar aquesta setmana, però està treballant per recuperar-se i està desitjant tornar als escenaris per poder fer una millor actuació. Està increïblement agraïda per la lleialtat, la paciència i el suport dels seus admiradors", ha dit la promotora en un comunicat.



En el text també s'ha demanat als qui ja hagin comprat les entrades que les guardin, perquè s'anunciaran pròximes dates per als concerts. Era la primera vegada que Shakira anunciava una gira mundial després de la seva maternitat. L'última vegada que en va fer una va ser el 2011 amb Sale el Sol. La nova gira arriba després del llançament d''El Dorado' (Sony Music), que inclou èxits com 'La bicicleta', 'Chantaje' o 'Me enamoré'.