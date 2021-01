Shakira ven els drets de les seves cançons

La cantant colombiana ha venut els drets de les seves 145 cançons a Hipgnosis Songs Fund Limited, el fons d'inversió britànic dirigit per Merck Mercuriadis, amb seu a l'illa de Guernsey i especialitzat en música. Segons informa Reuters, l'adquisició és pel 100% dels drets de publicació musical. La davallada d'ingressos a causa de la pandèmia, que ha obligat a cancel·lar les gires internacionals, és una de les raons que expliquen decisions com la de Shakira, que arriba unes setmanes després que Bob Dylan vengués les seves cançons a Universal per 250 milions d'euros. També Neil Young ha fet una operació similar: ha venut el 50% del seu cançoner per 50 milions d'euros a la mateixa companyia que Shakira.

"Sé que Hipgnosis serà una bona llar per al meu catàleg i estic molt contenta d'associar-me amb aquesta companyia dirigida pel Merck [Mercuriadis], una companyia que valora els artistes", ha dit Shakira en un comunicat. "Per a nosaltres és meravellós donar la benvinguda a la família Hipgnosis a la reina de la música llatina", ha explicat un portaveu d'Hipgnosis. Tanmateix, ni l'artista ni la companyia han fet públics els diners de l'operació.

Hipgnosis Songs Fund Limited és una empresa creada el 2018 per Merk Mercudiadis, amb àmplia experiència en el management musical (amb Beyoncé, Morrissey, Guns N' Roses i Elton John, entre d'altres), i el guitarrista Nile Rogers, fundador del grup Chic i productor de discos de David Bowie, Madonna, Diana Ross i Duran Duran. La política d'adquisicions d'Hipgnosis l'ha dut a tenir un catàleg que inclou drets de cançons d'Enrique Iglesias, 50 Cent, Skrillex, The B-52's i Chrisie Hynde, entre d'altres.