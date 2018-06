Sílvia Munt busca ‘La resposta’ a l’existència

Tots esperem coses de la vida que no acaben arribant mai. És una veritat coneguda a bastament, però difícil de mirar a la cara. I precisament això és el que proposa La resposta de Brian Friel, que Sílvia Munt dirigeix al Teatre Goya dins el marc del festival Grec. Produïda pel mateix festival i per Bitò, l’obra refugia una història petita que s’articula al voltant d’un grup de personatges sense grans reptes ni ambicions però que actuen com un reflex de la quotidianitat humana. Les funcions arrencaran el 27 de juny, tot i que l’estrena oficial serà el 5 de juliol.

Emma Vilarasau i David Selvas encarnen els Connolly, el matrimoni sobre el qual pivota el relat. Són una parella d’escriptors en una situació de crisi econòmica i amb una única escapatòria: un agent literari està estudiant l’obra del marit per veure si la pot vendre a la universitat i, així, tornar als protagonistes la seguretat financera que havien tingut temps enrere. Els protagonistes “tenen una filla greument malalta que marca la seva relació”, explica Vilarasau, que destaca “la solitud i les contradiccions” de tots els personatges. Mentre la parella espera el veredicte de l’agent, rebrà la visita d’uns amics escriptors (interpretats per Àngels Gonyalons i Àlex Casanovas) que, a diferència d’ells, estan immersos en una bombolla d’èxit literari. També apareixeran els pares de la protagonista, a qui donen vida Ferran Rañé i Carme Fortuny.

A partir de la irrupció d’aquests personatges, que configuren l’entorn més íntim del matrimoni principal, l’espectacle teixeix una teranyina de vincles per fer-ne emergir les esquerdes. “Brian Friel llança les preguntes més importants de la vida. Qui soc? Qui voldria ser? Qui soc per als altres? Com suporto una relació d’amor imperfecta? Com suporto l’existència?”, planteja Munt, que subratlla “la màgia” amb què el dramaturg irlandès construeix l’atmosfera afectiva que embolcalla els personatges.Friel, autor també d’obres com ara Dansa d’agost i Translations, imagina uns protagonistes cultes i ben ancorats al món de la ficció, que, per a ells, és l’eina fonamental per resistir a les seves vides. “Dibuixa una relació curativa dels personatges amb les creacions, ja siguin peces musicals o literàries”, assenyala Munt. Inevitablement, La resposta s’apropia també d’aquesta funció i actua, segons la directora, com “un consol” i una manera “de fer-nos companyia”.

Complexos i fràgils a la vegada

La història dels Connolly està esquitxada d’un dolor profund que prové del patiment derivat per la situació de la seva filla. “És una preocupació terrible, que no poden assimilar -indica la directora-. Això els fa complexos i fràgils a la vegada, i també amb una sèrie de pors que volen superar”. La filla, encarnada per Raquel Ferri, només fa acte de presència al principi i al final de l’espectacle mitjançant dues projeccions audiovisuals. Així, el muntatge aborda aquest personatge “sense truculència ni morbo”, diu Munt, que en destaca la importància perquè “és algú que sobrevola constantment al cap de la resta de protagonistes”.

Tot i que a La resposta impera el drama, la història es deixa endur també per una ironia britànica que, segons Munt, empeny els espectadors a “enriure’s de les petiteses humanes” i a “somriure des de la distància” perquè “els personatges de Friel es fan estimar malgrat els seus defectes”. Per a Selvas, un dels valors del dramaturg és la seva capacitat per reinventar l’univers de Txékhov i traslladar-lo a l’actualitat. “Converteix la història en un refugi de la vida i del dolor que ens comporta el simple fet d’existir”, assenyala l’actor. Amb La resposta, Sílvia Munt torna a fer una incursió al Grec, on en l’edició del 2016 va participar amb El preu, també al Teatre Goya.